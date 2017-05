Diada de la flor: “Hola, ceràmica!”

El Museu del Càntir, Plaça de l’Església, 9 d’Argentona obre les seves portes entre el 3 i el 5 de juny per mostrar l’Espai floral i el tradicional “L’Ou com balla” a la font durant tres dies, a més a més d’un munt d’activitats gratuïtes per a gaudir de les flors i la ceràmica.

L’Escola Taller de Ceràmica d’Argentona amb col·laboració de Ceràmica Ixió,el diumenge pel matí, t’obre les portes del seu taller per tal que puguis descobrir què s’amaga dins del taller dels ceramistes i a més a més, a la Plaça de l’Església ha preparat un taller ceràmic consistent en la decoració d’una rajola amb motius florals.

Estudiants universitaris de la BAU (Universitat de Disseny de Barcelona) et conviden a participar en un taller per a petits i grans a la Plaça de l’Església, el dissabte i el diumenge, on ajudaràs a dissenyar el Càntir del Poble. A més a més els més menuts també podran decorar un mini càntir amb découpage (collage).

A la imatge, Museu del Càntir d’Argentona.

