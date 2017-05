El MACBA inaugura “Martha Rosler: God Bless America!”

El MACBA celebra el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, amb una jornada de portes obertes, de 10 del matí a 2/4 de 8 del vespre, i visites a espais normalment tancats al públic, com són les Reserves. A més inaugura, coincidint amb el Festival Loop, una mostra que reuneix una selecció d’obres de Martha Rosler de la Col·lecció MACBA feta per Tanya Barson, conservadora en cap del museu, que es pot veure fins al 15 d’octubre.

Pionera als anys setanta en l’ús del vídeo com a eina d’anàlisi social i política, Martha Rosler (Nova York, 1943) continua destacant pel seu compromís polític i la seva perspectiva feminista. Durant gairebé cinquanta anys, les seves obres han examinat amb una mirada crítica els mecanismes de la cultura contemporània.

Malgrat que la seva trajectòria inclou performances, fotografies, instal·lacions i assajos, Rosler és coneguda sobretot per les seves creacions en vídeo. Col·lecció MACBA. Martha Rosler: God Bless America! se centra en la producció videogràfica de l’artista a través d’onze obres realitzades des dels anys setanta fins al 2006. L’exposició mostra els eixos crítics del treball de Rosler, en els quals s’aborda la política com a exercici ideològic del poder, jerarquia de classe i interès econòmic, en especial a través de l’imperialisme nord-americà i del control social sobre el cos de les dones.

Al costat de vídeos antibel·licistes com el que dóna nom a l’exposició, les obres seleccionades tracten temes com la immigració, l’explotació laboral, la complicitat entre les corporacions multinacionals, el govern dels Estats Units i els règims dictatorials de l’Amèrica Llatina, i les transgressions de la vida privada comeses pel poder de l’Estat. Un segon grup de vídeos, relacionat amb l’anterior, gira entorn de l’anàlisi de gènere. Rosler hi explora l’esfera domèstica i la instrumentalització del cos de la dona per part dels mitjans de comunicació, la indústria de la moda i la publicitat, així com en l’àmbit legal, mèdic i científic. Referint-se a la seva obra, l’artista ha escrit: «Vull fer un art sobre el que és comú i corrent, un art que il·lumini la vida social.»

A la imatge, fotograma de “Chile on the Road to NAFTA”. Martha Rosler, 1997

Etiquetes: MACBA · Martha Rosler