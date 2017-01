Conferència de Jack Halberstam al CCCB, dins del cicle “Polítiques del desig”

El dia 1 de febrer a les 18.30 h. el CCCB de Barcelona en el cicle Polítiques del desig organitza la conferència de Jack Halberstam, Cossos trans*

El discurs sobre el gènere és avui més ric i complex que mai. A poc a poc, la reducció binària home-dona va quedant enrere, i es va normalitzant la idea que la identitat de gènere és quelcom molt més fluid i divers. La realitat dels cossos trans*, que no s’ajusten a la «norma» i que fins fa poc eren considerats una desviació o un desordre, s’obre camí en l’imaginari social com a cossos que reescriuen la seva identitat, cossos fragmentaris i contradictoris, cossos que pateixen, cossos que replantegen la relació entre gènere i procedència, raça, classe i sexualitat. Què és el que ha canviat la nostra mirada en les últimes dècades? Com ha evolucionat la representació dels cossos transgènere i transsexuals en la cultura popular? Podem pensar en un futur en què el gènere sigui opcional o piratejable, o, encara més, podem pensar un futur sense gènere?

Jack Halberstam és catedràtic d’Estudis americans i etnicitat, Estudis de gènere i Literatura comparada a la Universitat del Sud de Califòrnia (USC). Serà presentat per Miquel Missé, sociòleg i activista trans de Barcelona.

