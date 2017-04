Cicle per commemorar el centenari de la Revolució Russa al Museu Ruso

annaïs miró

La col·lecció del Museu Ruso i l’Acadèmia de San Telmo presenten un cicle d’activitats per commemorar el centenari de la Revolució Russa, que porta per títol Octubre 1917. La invención del futuro. El cicle es desenvoluparà durant tot l’any i comptarà amb la presència d’experts, hi haurà visites guiades, projeccions cinematogràfiques i un concert del baríton Carlos Álvarez. Totes les activitats seran gratuïtes. La Col·lecció del Museu Ruso de Sant Petersburg de Màlaga i la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Telmo han ajuntat forces per ajuntar un ampli repertori d’experts en història, cinema, literatura, arts plàstiques i arquitectura, i es completa amb una sèrie de projeccions que il·lustren el moment històric. Totes les activitats, excvepte el concert, tindran lloc a l’auditori de la Col·lecció del Museu Ruso.