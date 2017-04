ArtsLibris tanca la vuitena edició amb gran èxit de públic

ArtsLibris, Fira Internacional de l’Edició Contemporània de Barcelona,ha celebrat la seva vuitena edició del 21 al 23 abril del 2017 al centre d’art Arts Santa Mònica. ArtsLibris ha tingut un gran èxit de públic i ha superat la xifra de visitants de l’any passat, amb més de 12 mil visitants en els tres dies de la present edició.



Les vendes realitzades a la fira han confirmat un increment en el volum total, que suposa un nou rècord en la trajectòria del projecte i els seus expositors. Cal destacar les adquisicions realitzades per importants museus i col·leccions, com la Biblioteca de MoMA (Nova York), el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia (Madrid), MACBA (Barcelona), IVAM (València), MUSAC (Léon), Universitat Politècnica de València i ESDA Llotja (Barcelona), entre d’altres. Així com l’aportació de la Fundació Banc Sabadell, estimada en més de 10 mil euros, per a la compra dels llibres premiats pel Premi ArtsLibris-Fundació Banc Sabadell, que se sumen a la col·lecció de llibres d’artistes de la fundació. El fons de la col·lecció s’incrementa a cada any en ArtsLibris amb l’assessorament d’un jurat internacional i s’ha mostrat en diferents ocasions. Actualment, una interessant selecció de la col·lecció pot ser vista en l’exposició Salt de Pàgina. El llibre d’artista al segle XXI, a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, a Madrid, fins al 14 de maig.



El programa cultural de la fira, encapçalat pel IV Simposi Internacional sobre el Llibre d’Artista i l’Speakers ‘Corner, ha tingut una gran acollida per part del públic. S’han presentats diferents projectes i perspectives sobre l’edició contemporània, comptant amb professionals de renom internacional com David Sènior, Michael Mack i Miguel von Hafe Pérez, entre d’altres, de països com Estats Units, Regne Unit i països europeus. També cal destacar la presència local amb convidats com Joan Fontcuberta, Ignasi Aballí, Daniel G. Andújar i Javier Peñafiel.



ArtsLibris Barcelona ha posat en marxa un programa de col·leccionistes atraient la presència d’aquests professionals de diferents parts d’Espanya, ampliant les seves col·leccions particulars a partir de l’oferta editorial present a la fira. El projecte convidat Fun Fan Fest ha apropat l’edició gràfica al sonor, a través de propostes artístiques, música i una selecció d’expositors locals. Els diferents tallers realitzats a la fira han estat molt sol·licitats i amb un públic molt variat interessat en apropar-se més a la creació des de la participació.

En resum, els més de 80 expositors de la fira, el programa cultural, els convidats i col·laboradors d’aquesta exitosa edició de ArtsLibris han consolidat el projecte com la fira pionera per a la difusió i comercialització del llibre d’artista, el fotollibre i l’edició contemporània en el territori espanyol.

A la imatge, vista de la Fira Arts Libris 2017. © Gema Noach.

Etiquetes: Arts Libris 2017 · Arts Santa Mònica