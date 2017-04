Artista català nu a la Fontana de Trevi

annaïs miró

El 22 d’abril, el performer català Adrián Pino Olivera va realitzar una performance a la Fontana di Trevi de Roma. Nu, vestint només una tela blanca i amb un ram de flors a la mà, l’artista s’ha situat al bell mig de la Fontana i, ocultant els genitals, ha començat a llençar les roses per homenatjar així a la seva deessa, Venus. Pero aquesta no és la primera vegada que Pino fa una acció d’aquestes característiques. El passat 22 de març es va despullar davant la Victòria de Samotràcia del Louvre, i tres anys abans davant del Naixement de Venus a Florència. Totes aquestes accions formen part del projecte “V” una sèrie de nus artístics davant d’obres clàssiques que per a l’artista guarden una bellesa amb la qual transformar el món. Apela a un Nou Renaixement per a construir un món de signe femení, molt més poètic i espiritual. Un espectacle bell que esperem tenir oportunitat de veure, posem per cas, a les Fonts de Montjuïc o al riu Onyar.

