Arriba “Gramàtiques”, quarta exposició del cicle Look Up at the Sky

L’EspaiDos de la Sala Muncunill, plaça Didó, 3 de Terrassa, presenta del 6 d’abril al 6 de juny Gramàtiques comissariada per Pedro Torres en el marc del cicle Look Up at the Sky.

Els projectes reunits procuren crear una sèrie de relacions visuals que generen una gramàtica pròpia dins de cada fotollibre. La construcció d’un llenguatge involucra una sèrie de desenvolupaments, entre ells un conjunt de normes i lleis que organitzen les estructures lingüístiques. De la mateixa manera, els artistes presenten una forma d’estructurar, i també qüestionar, els estímuls externs a partir de la construcció d’un llenguatge inherent.

Els fotollibres que podran ser vistos a Gramàtiques són: I know I will see what I have seen before (2015), de Thomas Albdorf (Linz, 1982); Estima lur (2015), de Jon Cazenave (Sant Sebastià, 1978); Illa (2015), de Salva López (Barcelona, ​​1984) i Tectonic (2014), de Johan Rosenmunthe (Copenhaguen, 1982), entre d’altres. A més a més d’aquests llibres, es podrà veure a l’exposició, de manera permanent fins al final del cicle, un conjunt de fotografies relacionades amb la performance indexical, presentada per Andrés Galeano (Mataró, 1980) en la inauguració del projecte.

Look Up at the Sky és un cicle de cinc exposicions centrat en la fotografia contemporània a través d’un dels seus principals mitjans de materialització: el fotollibre. Les exposicions que conformen el cicle mostraran més de vint de projectes fotogràfics recents, de la mà d’autors nacionals i internacionals. La selecció dels projectes se centra en la relació de l’ésser humà amb el seu entorn, especialment el natural i el de la naturalesa de les coses, en la recerca d’una entesa global, potser cosmogònic, de la seva ubicació o existència en un context més gran, cosmològic. Els fotollibres es presenten agrupats sota cinc conceptes: cosmologies, geografies, geologies, gramàtiques i combinatòries, disciplines que estan relacionades amb el nostre intent de comprensió del món.

L’objectiu del projecte Terrassa Comissariat és donar a conèixer i dinamitzar la tasca dels curadors i curadores emergents residents a Catalunya. El Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant Terrassa Arts Visuals, va posar en marxa aquesta iniciativa el 2009 amb la finalitat de promoure i estimular el comissariat artístic i obrir el EspaiDos de la Sala Muncunill a nous formats i relats en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies.

A la imatge, obra de Jiaxi Yang.

