Antonio Ballester guanya el Premi Art Situacions a ARCOmadrid 2017

annaïs miró

Antonio Ballester Moreno, representat per la galeria Christopher Grimes, ha guanyat el Premi Art Situacions ARCOmadrid 2017 per la Galeria Christopher Grimes. Dotat amb 15000 euros, aquest premi té l’objectiu de reafirmar el compromís amb l’art emergent internacional, impulsant els joves creadors que escriuen la historia del segle XXI. El jurat, format pels professionals de l’art María del Corral, comissària independent, i Nimfa Bisbe, Cap de les col·leccions d’art de la Fundació Bancària ”la Caixa”, amb la col·laboració de Carlos Urroz , director d’ARCOmadrid, ha seleccionat l’obra guanyadora que s’incorporarà a la col·lecció d’ART Situacions i serà exposada durant la fira a la galeria de la peça escollida. La posició d’Antonio Ballester Moreno cap al dibuix i la pintura és ideològica; per tant, la seva pràctica serà la manifestació creativa d’una clara actitud de l’artista davant de la vida. Va arribar a la pintura de manera intel·lectual –el medi natural” de l’artista a la facultat i en anys posteriors va ser el llenguatge del vídeo. Referents com el Walden de Thourau, els escrits de John Cage, el Manifest d’Unabomber de Ted Kaczynski, Dubuffet, Paul Klee o els documentals de Werner Herzog el fan arribar raonablement a aquest nou mitjà. Per a Ballester Moreno, igual que propugnen els autors que acabem de citar, és essencial tenir un espai que li permeti ser més lliure creativament fora de prejudicis formals i conceptuals. La pintura és el llenguatge que li permet assolir els seus objectius.

