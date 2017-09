El Palacio Gaviria acull una àmplia retrospectiva sobre Alphonse Mucha

El Palacio de Gaviria acull del 12 d’octubre del 2017 al 25 de febrer una exposició sobre Alphonse Mucha i que exhibeix les icòniques figures femenines plenes de sensualitat d’Alphonse Mucha, artista txec considerat com l’inventor l’Art Nouveau.

Es tracta d’una àmplia retrospectiva de més de 200 obres, organitzada i produïda per Arthemisia en col·laboració amb la Fundació Mucha i comissariada per Tomoko Sato, curadora de la Fundació Mucha des de 2007. L’exposició destacarà 6 facetes de la personalitat de Mucha: Bohemi, retratista, cosmopolita, místic, patriota i filòsof. A través d’aquests trets l’exposició s’enfocarà en el desenvolupament de la seva carrera artística i en la seva formació humanística, vivint en una de les etapes més turbulentes de la història d’Europa.

Entre les peces que composen la mostra, el públic trobarà pintures com Autoretrat (1899), cartells com el pòster per Gismonda (1894) o el de Sarah Bernhardt com La Princesse lointaine (1896) així com França abraça Bohèmia. Precisament el 2018, quan l’exposició acabi, serà el centenari de la fundació de Txecoslovàquia i de la creació d’aquesta peça. Aquest quadre mostra l’esperit de llibertat, representat per la figura de França donant el petó de la llibertat a Bohèmia, que ha estat patint la repressió de l’imperi austrohongarès. L’àmplia selecció és fruit del préstec de la Fundació Mucha, que treballa des de fa anys per ampliar el coneixement d’aquest artista a tot el món.

Això farà possible veure a Madrid una exposició monogràfica que reconstrueix completament la trajectòria figurativa i humana de Micha. En ella hi seran tots els elements clau de la vida i el treball de l’artista: la seva identitat cultural com txec i eslau, a més de l’amor per la família i per la seva terra d’origen. Imatges de dones seductores -inmortalizadas pel seu traç lleuger-, combinades amb maquetes i dissenys tipogràfics innovadors, fan brollar l’originalíssima obra d’Alphonse Mucha. La mostra serà, per tant, un extraordinari retrat d’aquest gran creador txec, reconegut en la història de l’art per haver ideat l’estil que s’estendria després per tot el món sota el nom d’Art Nouveau, Stile Liberty, Secessionsstil, Modernisme o Jugendstil .

