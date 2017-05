Albert Pinya exposa al MAC de Lissone

annaïs miró

Recent Works d’Albert Pinya és l’exposició que s’inaugurarà el dia 27 de maig i fins el 23 de juliol de 2017 al Museo d’Arte Contemporanea de Lissone (Itàlia), al Viale Elisa Ancona, 6. Aquesta és la primera exposició de l’artista en un museu internacional. Albert Pinya parteix d’una ingenuïtat intencionada i irònica que aconsegueix desmantellar les estructures perverses de la realitat. Ha desenvolupat ràpidament un estil propi i identificable, en el qual hi aplica els codis de la cultura popular, del còmic, de la il·lustració i una meditada estètica ingènua que amaga un tractament precís dels temes que explora. La pintura, el dibuix, la intervenció, la instal·lació, la performance i el so són els mitjans amb què es desenvolupa per desenvolupar el discurs de les narracions. Una de les seves màximes obssessions se centra en l’estudi i l’observació de l’ésser humà i la manera que té d’establir relacions, amb la societat i amb l’entorn. El projecte consisteix en una exposició ‘site-specific’ articulada per una sèrie de quadres inèdits, acompanyats d’una sèrie d’intervencions murals. Un diàleg entre les obres presentades i els propis murs del museu.

A nivell simbòlic, aquesta exposició marca una fita dins de la trajectòria de l’obra de Pinya, ja que és la primera en què es presenta amb un llenguatge radicalment abstracte. El resultat d’un treball de síntesi d’aquests darrers anys de recerca i renovació.

Etiquetes: Albert Pinya · Museu d'art contemporània de Lissone