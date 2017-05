9è concurs de Patchwork al Castell de Benedormiens

Quarta mostra de l’any a les sales municipals d’art del Castell de Benedormiens de Castell d’Aro amb el recull de la seixantena de quilts participants en el 9è Concurs de Patchwork de Castell-Platja d’Aro, del 27 de maig al 25 de juny (caps de setmana i festius 11-13 h i 17-20 h), en entrada lliure i gratuïta. La inauguració de l’exposició i el lliurament de premis de la convocatòria és el dia 27 de maig (13 h). Es concedeixen guardons a les millors composicions en les modalitats de quilt, quilt col·lectiu, aplicació, embuatat a mà, embuatat a màquina domèstica, quilt tradicional i quilt elaborat per infants fins a 14 anys.

La jornada de dissabte s’inicia prèviament (10-12.30 h) amb diverses demostracions de tècniques de patchwork a càrrec de Pepa Pellicer, Maria Vila -Punt de Patch- i Bernina (inscripció prèvia gratuïta, places limitades · cultura@platjadaro.com). La labor de retall, coneguda amb l’anglicisme patchwork, és una tècnica que consisteix a cosir trossos de tela de diverses formes i colors, acuradament tallades, en un disseny més gran, generalment basat en patrons de repetició o formes geomètriques generant un mosaic llis i sense arrugues. La convocatòria i l’exposició és una iniciativa de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.

Més enllà de les mostres temporals, el Castell de Benedormiens, també ha consolidat, a la planta superior, un marc expositiu permanent amb una selecció del Fons Municipal d’Art configurat per les obres que han cedit els artistes que hi ha exposat durant tres dècades. També hi ha habilitat un segon espai per mostrar-hi de manera estable el projecte artístic commemoratiu del quinzè aniversari del Museu de la Nina de Castell d’Aro, la personalització en mesures humanes de la figura de la nina tradicional catalana, La Pepa, que van fer dotze artistes de renom: Àlvar Suñol, Bonaventura Ansón, Eduard de Cabrera, Pep Camps, Quim Domene, José Guillén Rojas, Jaume Malaret, Navarro Vives, Ramon Pujolboira, Joan Carles Roca Sans, Vicente Romero i Isidre Vilaseca.

El cicle anual d’exposicions al municipi es va iniciar el febrer al Parc dels Estanys de Platja d’Aro on hi ha instal·lada, a l’aire lliure i fins al 9 de juliol, l’obra escultòrica de gran format de Pedro Jordán, que tindrà continuïtat amb una mostra de Clemente Ochoa (del 15 de juliol al 28 de gener). En relació al Castell de Benedormiens les primeres mostres han estat la col·lectiva d’artistes italians El caràcter del color · Un passeig per la Costa Brava, el recull d’obres de Lluís Vilà Absolut i les composicions florals en motiu de la diada de sant Isidre llaurador. A més a més de la mostra actual, el castell també acollirà les propostes de Josep Miralles (de l’1 al 30 de juliol), Artigau (del 5 d’agost al 17 de setembre), Margarita Gil Granero (del 23 de setembre al 29 d’octubre) i una col·lectiva d’artistes locals (del 4 al 26 de novembre). Darrerament, l’espai cultural de la Masia Bas de Platja d’Aro, estrenat l’any passat, acollirà la col·lectiva d’artistes contemporanis Summer Lovin‘ (del 8 de juliol a l’11 de setembre) i una retrospectiva de l’Escola de Tapís de Castell-Platja d’Aro.

Etiquetes: 9è Concurs de Patchwork · Benedormiens