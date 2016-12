Inauguració de la Galeria d’Art Dual

El dia 17 desembre de 2016 es va inaugurar a Girona una nova Galeria d’Art, la Dual Gallery. Com el mateix nom dual indica, aquesta disposa de dues plantes o espais diferenciats. A la planta que dona al carrer hi podem trobar obra original de petit format a preus assequibles, des de 72 fins a 435 euros. Les obres les trobem disposades per artistes, quasi tots de les comarques gironines, amb la intenció de promocionar artistes Km 0. Se’ls hi ha demanat que un dels seus motius sigui la ciutat de Girona, per així iniciar el trajecte de la galeria amb una identitat pròpiament gironina. Alguns dels artistes son: Lluís Puiggròs, Montse Roldós, Triola Suris, A.Agustí Hontangas, Laia Bedós, Rosa Aguiló, Joanmiquel Font, Narcís Sala Gascons, Dolors Bolaños, Oriol Tuca Vancells, Albert Cuevas. També podem trobar escultura, obres de Manel Galià i Nico Nubiola. L’altre espai, situat a la planta subterrània, està pensat per a la presentació d’artistes i les seves obres de gran format. També es dedicarà a diversos actes culturals, tallers, presentacions, …

La inauguració va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenes i Glòria Plana, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Girona.

La galeria està situada a l’Avinguda Gran Via Jaume I, 67, molt a prop del popular mercat del lleó.

A la imatge, Marta Madrenas, la directora de la Galeria i Glòria Plana.

