20 anys de DocsBarcelona, amb especial èmfasi a les dones directores

El Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona celebra dues dècades d’història doblant la seva durada. Del 18 al 28 de maig, al CCCB, DocsBarcelona mostra 94 pel·lícules de 30 països i un mercat de finançament de projectes de referència, que convoca més de 500 professionals.

La Secció Oficial inclou 38 títols a competició, distribuïts en tres seccions: Panorama –una selecció dels documentals més recents i rellevants de l’escena internacional–, Latitud –reservada a produccions d’Espanya, Portugal i Amèrica Llatina–, i What the Doc? –una nova finestra a títols més arriscats i innovadors–.

Aquest any DocsBarcelona inaugura i clausura la seva programació amb dues pel·lícules dirigides per dones, Amazona de Clare Weiskopf i La Chana de Lucija Stojevic. Prop del 50% de les pel·lícules que conformen la vintena edició estan dirigides o co-dirigides per dones. El 26 de maig a 2/4 de 6 de la tarda s’organitza una taula rodona oberta al públic amb cinc dones directores –Debra Zimmerman, Roser Corella, Bobbi Jo Hart, Lucija Stojevic i Clare Weiskopf – que vol aprofundir en les noves direccions i perspectives del cinema documental.

