Xesco Mercé exposa a La Xina Art

annaïs miró

Del 6 de maig al 10 de juny de 2017, la galeria La Xina Art, al carrer Hort de la bomba, 6, de Barcelona, acull l’exposició Kafiristan, de l’artista Xesco Mercé. Artista multidisciplinar que utilitza totes les tècniques que té a l’abast per desenvolupar un treball a mig camí entre la poesia, la ironia, la crítica (o autocrítica) d’art, l’experimentació, l’esquizofrènia i l’agitació social, Xesco Mercé és soci fundador del col·lectiu La Xina A.R.T. i integrant del duet de performers De LuXe (juntament amb Luis Casado). En aquesta exposició ens obre les portes per accedir al nostre particular paradís perdut.

Etiquetes: La Xina Art · Xesco Mercè