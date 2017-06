Visita d’obres i programació d’actuacions a la Ciutadella

annaïs miró

Dijous, 8 de juny de 2017 va tenir lloc a la Ciutadella de Roses una visita de treball on van participar representants dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona i de l’Ajuntament de Roses. Durant el circuit realitzat es van visitar els diferents projectes de condicionament i millora que s’estan realitzant en aquest moment en el recinte i es van programar les actuacions més imminents a iniciar en els propers mesos. La visita va comptar amb la participació del director territorial del Departament de Cultura, Francesc Ten; l’arquitecte i l’arqueòloga dels Serveis Territorials, Ramon Castells i Montse Mataró; el regidor de Patrimoni de Roses, Carles Pàramo; i l’arquitecte de l’Ajuntament de Roses, Carles Victòria. Al llarg del circuit realitzat pels diferents punts d’interès de la Ciutadella, els assistents van visitar les obres que s’estan executant al Rec Fondo, consistents en el rebaix de talussos per desemmascarar els glacis, la creació d’una passera i l’ordenació d’un itinerari perimetral que recuperarà el camí de ronda per a vianants de caire paisatgístic i cultural al llarg de tot el fossat, així com els treballs de condicionament de l’entorn dels glacis amb rampes vegetades per fer-los accessibles a tothom. D’altra banda, es van visitar els treballs que també realitza en el moment actual ALTEM, consistents en el perfilat dels murs interiors dels fosos, en una actuació de dignificació de l’espai. Pel que fa als projectes de futur més immediat, els representants van inspeccionar també l’espai de la Riera Trencada on properament tindrà lloc un projecte de naturalització i rebaix de talussos per a la formació d’un espai urbà. Ja a l’interior del recinte, es van apreciar els resultats de l’excavació preventiva realitzada aquesta primavera a la Porta de Terra, treballs que han permès descobrir l’inici d’un corredor i d’una coberta que fa preveure l’existència d’un pis superior. En aquest àmbit s’han programat dues intervencions arqueològiques més que es desenvoluparan durant aquest any, amb les quals es vol continuar avançant en el corredor descobert per conèixer les seves característiques, així com el tipus de construcció que hi havia en el pis superior. Per últim, s’acordà també el rebaix de les terres sobreposades a l’entorn de la muralla medieval amb l’objectiu de donar més visibilitat als murs i torres adjacents, actuació que també es desenvoluparà durant els propers mesos.

Etiquetes: Ciiutadella · visita d'obres