“VIII Premi Internacional d’Art sobre paper” obre convocatòria

S’ha obert la convocatòria de Art Sobre Paper 2017, un premi d’art que organitza la Fundació Barcelona Olímpica, al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, Avinguda de l’Estadi, 60 de Barcelona.

Des de 2010 la Fundació Barcelona Olímpica aposta fermament perquè el vincle entre art i esport segueixi més vigent que mai. Mitjançant el Premi Internacional d’Art sobre paper Fundació Barcelona Olímpica, la vocació de la Fundació posa en relleu la seva voluntat d’estimular i incentivar la creació artística de l’esport com a eix central i de seguir explorant les múltiples possibilitats que inspiren el talent latent d’aquest gènere. La Fundació Barcelona Olímpica organitza, anualment, una exposició temporal al Museu Olímpic i de l’Esport amb les obres guanyadores i finalistes de cada edició.

El Jurat estarà format per Romà Arranz, professor de l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny; Raquel Medina, crítica d’art membre de l’ACCA-AICA; Miriam Alcaraz, directora del Centre Cultural La Casa Elizalde; Antoni Benages, artista plàstic; i Juli Pernas, director de la Fundació Barcelona Olímpica i del Museu Olímpic i de l’Esport. S’atorgaran tres premis amb els corresponents diplomes acreditatius: un primer premi dotat amb 2.500 euros, un segon premi dotat amb 1.800 euros i un tercer premi dotat amb 1.200 euros. En motiu del XXV aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 es concedirà excepcionalment un accèssit dotat amb 500 euros entre aquelles obres que un cop assignats els tres premis, no hagin estat guardonades amb cap d’ells i tinguin com a tema Jocs Olímpics / Jocs Paralímpics Barcelona 92.

Hi poden participar els artistes majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat i lloc de residència. La temàtica ha d’estar vinculada a l’esport i / o l’olimpisme des de qualsevol perspectiva. S’accepten obres realitzades en qualsevol tècnica sobre paper originals. Les candidatures es poden presentar fins al dijous 27 abril 2017. Durant el mes de maig es comunicaran els autors finalistes.

