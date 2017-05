Vida Festival 2017

isidre roset i juan

El Festival Vida de Vilanova i la Geltrú s’ha erigit en el festival de referència de la música Indie (independent), Pop i una de les principals cites en el panorama musical, tot i la seva relativa edat i la ràpida emergència des de la seva posada en marxa el 2014.

Darrere de l’actual Vida hi ha l’experiència del Faraday, Festival de música electrònica, pop i independent que va tenir inici el 2004 i que va deixar d’existir el 2013, per donar pas al Festival Vida, en un format més gran i ambiciós.

La marca Vida té característiques pròpies com la seva programació de les actuacions, durant quatre dies, seleccionades amb un criteri de qualitat i originalitat, com autèntics són els espais on es desenvolupen els concerts: la Masia d’en Cabanyes i els terrenys que l’envolten, jardins de tall romàntic i boscos mediterranis que es transformen en un espai amb dos grans escenaris i tres altres petits escenaris que permeten la complicitat amb el públic.

El públic del Vida Festival és també particular amb una especial dedicació a les famílies i amb un espai propi pels infants, el Niu.

Altre espai emblemàtic del Vida Festival és La Daurada, recinte ubicat pràcticament dins del mar en una de les places dels espigons del Port de Vilanova i la Geltrú.

El lema del festival Vida: Mediterràniament defineix l’estil que ha dut a fer-lo deutor del premi al millor festival de format mitjà (2015 i 2016), al millor festival revelació (2014).

Les instal·lacions artístiques cada any se superen i els espais del bosc encantat reclamen l’atenció dels assistents que gaudeixen en descobrir les possibilitats que alguns artistes de la llum apliquen a la natura, oferint uns ambients màgics gràcies a la il·luminació o a la imaginació en el tractament dels materials.

Però el millor del Vida és sense cap dubte el seu cartell, els musics i la música que es pot escoltar a plena natura, un plaer que enguany podrem tornar a descobrir a la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú.

Etiquetes: Festival Vida 2017