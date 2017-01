“Vetllar i Desvetllar” al Museu Gas Natural Fenosa (MAC)

El Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa (MAC) de La Corunya Masip 2017ha inaugurat l’exposició col·lectiva Vetllar i Desvetllar, que presenta el treball creatiu desenvolupat pels 17 artistes, locals i internacionals, que es van beneficiar del Programa de Residències Artístiques durant els anys 2015 i 2016. La mostra, que estarà oberta al públic fins al pròxim 23 d’abril, reuneix una selecció d’obres de diferents temàtiques, formats i gèneres.

El Programa de Residències Artístiques néixer el 2012 amb l’objectiu d’incentivar la recerca i la producció artística, facilitar la producció artística local, contribuir a la promoció dels creadors i promoure la mobilitat internacional i intercanvi d’artistes i altres professionals de la cultura. Aquesta experiència reafirma la intenció de convertir el Museu en un espai de treball transdisciplinari, dinàmic i obert a tot tipus d’iniciatives artístiques, culturals i socials en què el diàleg i intercanvi entre el local, el global i la col·laboració siguin principis fonamentals. Des del seu inici fins a l’actualitat, el Programa de Residències Artístiques del MAC ha comptat amb la participació de 46 artistes locals i internacionals.

Els 17 artistes participants en el Programa de residències artístiques 2015-2016.

Internacionals: Celina Bordino, Florència Caiazza, Alejandro Leonhardt, Àngel Masip, Cristina Megía, Meeland Moaphi, Marc Moreira i Sara Munguía.

Locals: Pablo Barreiro, Jacobo Bugarín, David Catá, Sara Donoso, Manuel Eirís, Jesús Madriñán, Ruth Montiel Arias, Joan Morera Arbones, Alejandra Pombo.

Una iniciativa que fomenta la creació i la investigació

El Programa de Residències Artístiques suposa un pas més en l’aposta del MAC per la creació i investigació artística i per la mobilitat internacional d’artistes i agents culturals. Aquesta iniciativa vol fomentar la producció posant instal·lacions i recursos a disposició d’artistes perquè es formin i desenvolupin projectes específics en condicions òptimes. També permet integrar a l’MAC a la xarxa internacional de residències d’artistes per promocionar així els nous valors artístics i facilitar la convivència cultural entre creadors de diferents nacionalitats.

Un dels objectius és transcendir la funció tradicional del museu com a espai expositiu i apostar per la formació, la producció, la col·laboració i la difusió dels processos artístics. En aquest context, el Programa de Residències Artístiques se suma a altres projectes del MAC de trajectòria consolidada i reconegut prestigi com són el Taller Pablo Ruiz Picasso o les Beques de Creació Artística a l’Estranger. Aquests intercanvis possibiliten l’enriquiment de la formació artística, l’acostament a un altre tipus d’experiències, així com el coneixement d’altres perspectives i realitats. Aquests tres programes, conjuntament, suposen una forta aposta per la innovació, la investigació i el valor dels processos creatius dins el camp artístic.

Aposta per la cooperació cultural i la internacionalització

Gas Natural Fenosa aposta actualment per exportar l’ampli ventall d’opcions expositives i activitats que ofereix el seu Museu d’Art Contemporani i consolidar-lo com a referència cultural tant en l’àmbit nacional com internacional. Per això s’ha posat en marxa el Pla de cooperació cultural i internacionalització del Museu amb l’objectiu, d’una banda, reunir les propostes de col·laboració internacional ja consolidades i, d’altra banda, sumar altres iniciatives de nova concepció.

Amb aquesta nova iniciativa, el MAC passa a convertir-se en un espai de treball dinàmic, flexible i obert, combinant l’activitat expositiva amb la integració i la participació ciutadana, per tal d’estimular la creació dins de tots els àmbits culturals. Es tracta d’estimular la producció artística, però també de contribuir als processos de recerca, desenvolupament i innovació artística i cultural.

Dins del seu pla de cooperació, el MAC vol també consolidar i enfortir la col·laboració amb altres organitzacions i institucions culturals del sector públic i privat, i incrementar la presència i acció del museu entre els agents culturals més actius de la Corunya i Galícia. L’objectiu d’aquesta xarxa de col·laboració cultural és detectar les necessitats del sector, així com les noves tendències artístiques i culturals i posicionar el Museu com a referent de prestigi i qualitat en l’àmbit sociocultural espanyol.

A la imatge, projecte d’Ángel Masip.

Etiquetes: Museu d'Art Gas Natural Fenosa