“Vermut i art al Roc” amb Jaume Riba i Àlex Tena

El dia 29 de gener, tindrà lloc a l’ArtalRoc d’Andorra la primera de les activitats relacionades amb l’exposició Madriu 8.8, ‘Vermut i art al Roc’, que començarà a les 12 del migdia, mitja hora més tard del previst inicialment. Es compartirà un vermut amb Jaume Riba i Àlex Tena, mentre ens expliquen tots els detalls i les històries que s’amaguen darrere les seves fotografies.

D’altra banda, ja està obert el concurs de fotografia a Instagram ‘Natura en blanc i negre’. Es podrà guanyar un vol en helicòpter per a dos persones + dos entrades per al concert de Jarabe de Palo que tindrà lloc l’1 de juny a l’Auditori Nacional d’Andorra.

Madriu 8.8′ recull una quarantena de fotografies en blanc i negre capturades pels fotògrafs Jaume Riba i Àlex Tena, amics i col·laboradors des de fa anys. L’any 2014 van realitzar un documental sobre la vall per donar-la a conèixer i ara, amb aquesta exposició, ofereixen una visió més personal i subjectiva.

A partir d’una selecció de les millors imatges dels seus arxius, Riba i Tena opten per l’austeritat del blanc i negre, i centrar-se en el que és essencial: llums i ombres, formes i moments. La vall es defineix aquí com un santuari, un espai de memòria i de pràctiques ancestrals, d’extraordinària bellesa natural. Dos mirades diferents però complementàries sobre un espai secular, simbiosi de l’home amb la natura.

La relació de Riba i Tena amb la vall ha estat sempre molt estreta. L’han visitada moltes vegades (de dia i de nit) per immortalitzar-la en fotografies i vídeos i amb voluntat de difondre’n el valor i la bellesa; han recorregut els camins i els racons més amagats, des d’Entremesaigües fins al pic de la Portelleta, per apropar-la al públic.

Jaume Riba fa trenta anys que viu per i a través de la fotografia, les muntanyes són la seva inspiració durant les quatre estacions de l’any. És autor de nombrosos llibres d’èxit, com Temps d’hereus, Vol de dia i Anhels. Àlex Tena, fotògraf de l’equip de la candidatura de la vall del Madriu davant la Unesco, ha treballat en tots els camps de la fotografia i el vídeo, i també com a realitzador de documentals.

Madriu 8.‘ fa referència al gairebé 9% del territori que ocupa la vall del Madriu-Perafita-Claror en relació amb la resta del territori andorrà. La vall va ser declarada patrimoni de la humanitat en la categoria de paisatge cultural l’any 2004, i és també l’objecte del documental que van realitzar aquests fotògrafs amb motiu del 10è aniversari d’aquesta fita.

Podeu consultar les bases a www.cultura.ad