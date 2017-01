Una Zona Temporalment Autònoma obre l’any al programa Habitació del Centre Huarte

El col·lectiu Teknotrakitana planteja TAZ, una Zona Temporalment Autònoma on convergeixen art, tecnologia, divulgació i punk, dins el programa expositiu Habitació del Centre Huarte i que estarà obert al públic els caps de setmana a partir fins al 12 de febrer.

Com indiquen des de Teknotrakitana, “les perifèries busquen llocs per poder trobar-se, on, sense la pressió de la quotidianitat, tenir espais autònoms”.

D’aquesta manera s’allibera un espai al Centre Huarte convertit en “una illa Tortuga itinerant” a través de les intervencions de creadors com Bug 273, Karlos G. Liberal, Aitor Serrano, Patxi Araujo, Manel Sanmartí, Txo!?, Juango López i Fernando Vargas.

Habitació és un programa expositiu que investiga sobre les maneres de compartir i les estratègies per alimentar els processos creatius, i que es desenvolupa al Centre Huarte els divendres de 17.00 a 20.00 i els dissabtes i diumenges de 11.00 a 15.00 hores, amb entrada lliure.

Propostes per T.A.Z. – Habitació 1:

El Camí de l’Error per Bug 273.

Una selecció d’imatges i vídeos com a relat de la recerca d’una nova estètica visual. Totes les imatges han estat tractades per mitjans diferents dels que se suposa que han de ser utilitzats segons la naturalesa de cada material.

Kill -9 del Front d’alliberament de Metadades (FLMT) per Karlos G Liberal i Aitor Resano (Interzonas).

La nostra vida pot traduir-se en un conjunt de transaccions digitals. Som un patró digital en forma de Metadada. Kill -9 és una tecnologia de poder, autònoma en la decisió i operada anònimament, que busca anomalies i les destrueix. Si despuntes, si alteres el patró comú, Kill -9 actuarà com la seva programació li indica.

Time Out per Patxi Araujo.

Time Out planteja què passa quan s’introdueix el temps en una cambra frigorífica. ¿Es detindrien els processos de transformació?

Flux Tecnològic per Manel Sanmartí

Instal·lació gràfica i interactiva, consistent en una projecció on les persones observadores podran decidir si són elles les que controlen la seva tecnologia o viceversa. Creuant la línia prima que diferencia crear l’ésser creat.

Balleu fins que caigui el temple per Txo!?

Segons les tribus Chibchas de la sabana colombiana, quan el déu Chibchacum sentia ira, petejava terra, sacsejant la Terra i creant els terratrèmols. L’espectador camina i balla i els seus impulsos són interpretats per un patch de Processing.

SARndbox per Juanjo López i Fernando Vargas

SARndbox és un projecte educatiu en què es desenvolupa una plataforma de creació i projecció de mapes topogràfics en temps real.

Històries en Domo DIY per Txo!?

Un dom construït de tubs de PVC i brides, cobert amb un paracaigudes. Les imatges, que surten d’un projector domèstic i reboten en un mirall d’aparcament, ens fan viure una història subjectiva i envoltant. Obra té afany divulgatiu perquè qualsevol pugui crear la seva pròpia cúpula punk audiovisual.

Plaça Drone per Teknotrakitana

El projecte Plaça Drone vol ser una peça / monument mòbil, que es pugui instal·lar a les places de pobles i ciutats, i que reivindiqui el dret a l’espai aeri públic i qüestioni el seu control i ús. Plaça Drone va ser un dels tres projectes guanyadors del concurs Public Airspace.

Es mostraran documentació, materials i processos de la construcció del projecte. Així com les parts de què consta la peça / monument i material audiovisual d’aquesta.

Etiquetes: Centre Huarte