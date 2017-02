Una tesi doctoral sobre la representació del cos en ple transtorn

annaïs miró

L’Espai 10, Laboratori de les Arts Contemporànies acull, al carrer Abaixadors, 10 de Barcelona, acull l’exposició Un Autre Regard, de l’artista francesa Caroline Morel-Fontaine, la qual ens proposa sèries de fotografies que formen part del seu treball de recerca del doctorat. Una investigació formidable sobre la representació del cos afectat per transtorns psíquics i de l’alimentació. Som al segle de la neurosi i la doble màscara, de la ventrilòquia i les veus interiors contradictòries, fragmentàries. Morel llença preguntes a l’aire sobre la realitat i la percepció del cos a la intimitat, el canon estètic que pretén sotmetre’ns, el desig i l’erotisme. En paral·lel, també reflexiona sobre la representació social del cos i la seva evolució al llarg de la història, introduint problemàtiques d’actualitat sobre conceptes tan determinants com la salut, la identitat, l’autoestima i la mirada de l’altre. Morel és artista visual, fotògrafa i investigadora. Actualment fa de becària a l’Institut de França, l’Acadèmia de Belles Arts a la Fundació Dufreine. És presidenta de l’associació Image, Mémoire, Corps. Forma part del projecte Teddip’Europe i és membre del centre Ethique, del Laboratori de recerca Epsilon de la Universitat de Montpeller. Des de l’any 2013 fa un doctorat en sociologia a la Universitat de Perpinyà Via Domitia. Si l’Espai 10 és un espai independent de pensamient, investigació i acció en el context de l’art i la cultura contemporània, amb aquesta exposició ha fet una aposta absolutament exitosa. Creació, diàleg, reflexió i crítica estan servits!

Etiquetes: Caroline Morel · Espai 10 · identitat · salut