Un remake de Juan del Junco a F2 Galeria

annaïs miró

del 25 de març al 13 de maig la Galeria F2 de Madrid, al carrer Doctor Fourquet 28, acull l’exposició Invierno, mar y fango de l’artista Juan del Junco. Aquest treball és un remake. Està basat en la maqueta d’un llibre editat el 1967, titulat WILD ANDALUSIA on s’han substituit les fotografies de Charles-A Vaucher per les que Juan del Junco ha realitzat en els darrers cinc mesos. Aquest llibre, juntament a un altre del mateix autor, OISEAUX EN VOL, estaven a casa seva quan era petit i el fascinaven. OISEAUX EN VOL va ser publicat el 1963, quan crea TWENTY SIX GASOLINE STATION. Sento la mateixa fascinació por dicha obra que por los libros antes citados. Este dato es de vital importancia, pues de la suma de ambas fascinaciones nace el bloque COCEPTUAL ANDALUSIA, cuyo quinto capítulo es INVIERNO, MAR Y FANGO. INVIERNO, MAR Y FANGO és un projecte que tracta sobre el paisatge, sobre les aus, sobre la memòria i l’autobiografia. Després d’una pèrdua el seu germà li va comentar que Neil Young, en un període d’enfonsament, va crear tres discos, dos dels quals ON THE BEACH i TONIGHT ‘S THE NIGHT es consideren obres mestres. Llavors Juan de Junco va decidir incloure les seves emocions en el seu treball com a marc de referència. La suma d’emocions i paisatge dóna com a resultat una geografia personal que es pot utilitzar com a metàfora i com a teràpia.

Etiquetes: F2 Galeria · Juan del Junco · remake