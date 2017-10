“Un conte d’hivern” d’Emmanuel Lafont arriba a 6A Galeria d’Art

L’artista Emmanuel Lafont presenta a 6A Galeria d’Art, carrer Puresa 8 de Palma, Un conte d’hivern, una exposició fruit de molts mesos d’investigació. L’artista es reconeix com a col·leccionista de fotografies antigues que tresca entre els antiquaris de les diferents ciutats que visita. Una sola fotografia activa el seu procés creatiu fins a límits insospitats.

Un conte d’hivern s’inicia gràcies a una important troballa: Un àlbum de fotografies dels anys 40 entorn a la primera comunió d’un nin anomenat Franz Maes. L’artista ha sentit la necessitat d’apropar-se a la figura d’aquest personatge desconegut viatjant a Bèlgica. El que li ha generat noves imatges paral·leles. Malgrat que el procés d’investigació no li ha reportat els fruits del tot desitjats, sí que li ha aportat una tercera realitat creada per ell mateix.

Certament Lafont basa el seu procés creatiu en la investigació prèvia damunt el passat, el viure intensament el present per arribar a una realitat que ens arriba en forma de muntatges d’imatges inconnexes que lluny del collage tradicional ens arriba gràcies a un domini absolut del dibuix. Un conte d’hivern esdevé un conjunt de realitats que l’artista s’ha fet seves, on l’espectador desconeix fins a quin punt són reals o no.

Lafont ens convida a endinsar-nos en el seu món, un món fantasiós on tot és possible i fins i tot amb la capacitat de ser real, sempre gràcies al dibuix. En aquesta ocasió Lafont basa el projecte en la recerca incansable d’informació entorn fotografies i elements d’entre els anys 20 i 50 a diferents indrets d’Europa que ha visitat personalment (Des de l’esmentada Bèlgica, fins Berlin, passant per Grenoble) obtenint un conjunt d’obres realitzades mitjançant diferents tècniques. Una part important del projecte ens mostra un Emmanuel Lafont obert a nous materials i formats.

Per primera vegada l’artista presenta obres de gran format (format mural) realitzat mitjançant carbonet directament damunt tela. I per una altra banda l’artista inclou el color i la tècnica xilogràfica per enriquir la litografia original. Un conte d’hivern és un projecte ambiciós i molt íntim, gràcies al que podem gaudir de l’obra d’Emmanuel Lafont, com mai abans s’havia mostrat.

A la imatge, obra d’Emmanuel Lafont.

