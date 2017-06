Tres exposicions al Centre Cívic Can Basté, durant el mes de juny

El Centre Cívic Can Basté (Fabra i Puig, 274) de Barcelona proposa un mes de juny amb tres exposicions.

Per una banda, Migracions, ubicada al vestíbul, una mostra col·lectiva que apropa el públic al drama actual de la migració i les fronteres a Europa. Exposició feta a càrrec de nombrosos artistes plàstics i amb la participació dels alumnes dels tallers de castellà i català, organitzats per 9Barris Acull a Can Basté.

Per una altra banda, la sala Golfes acull Les fotògrafes perdudes de Barcelona, una mostra provinent del Festival Revela-t, que es presenta ampliada amb les fotografies de Milagros Caturla i Glòria Salas. La comissaria del projecte, Begoña Fernández, ofereix també una ponència explicant la descoberta de l’autoria d’aquestes fotografies.

I per acabar, la Sala Cava mostra 3DCÒMIC, una exposició d’escultura i fotografia que és el resultat d’un procés d’aprenentatge i exploració d’un dibuixant i d’una fotògrafa en el món de les tres dimensions.

Etiquetes: Can Basté