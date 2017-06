“Testimonis” o l’empremta dels artistes, a Artemisia

La galeria Artemisia, Art & Tendències (c/ Sant Ponç, 65) de Les Franqueses del Vallès inaugura l’exposició col·lectiva Testimonis organitzada conjuntament entre Artemisia i l’Ajuntament de la localitat.

Testimonis recull l’obra de 25 artistes de diferents generacions i el fil conductor se centra en l’empremta que han anat deixant al seu pas. Les obres seleccionades tenen com a denominador comú algunes de les personalitats més inquietes que individualment han contribuit a desplegar accions pioneres dins de l’art contemporani; artistes com Antoni Clavé, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Joan Brossa, Albert Ràfols-Casamada, Joan Hernàndez Pijuan, Joan Vilacasas, Romà Vallès, Amèlia Riera, Will Faber, Josep Hurtuna, Evarist Vallès, M.A. Raventós, Pilar Perdices, Josep Avilés, Agustí Penadés, Josep Grau Garriga, Guerrero Medina, Robert Llimós, Francesc Artigau, Jaume Plensa, Joan-Pere Viladecans, Albert Gonzalo, Pep Fajardo, Zush.

Durant l’acte d’inauguració, l’alcalde del municipi, Francesco Colomé comenta la importància de les col·laboracions entre l’àmbit públic i el privat amb el propòsit de sumar recursos i afavorir la divulgació de la cultura i l’accés a l’art per a tots els ciutadans. La directora de la galeria, Cristina Requena explica que aquesta exposició és el colofó de la commemoració dels 5 anys de la galeria i, per la seva banda, el crític d’art Joan Gil lloa la feina que s’està desenvolupant a Artemisia tenint en compte els difícils moments pels quals travessa el món de l’art des de fa anys, i felicita la proposta expositiva Testimonis per la qualitat de les obres mostrades, la importància dels artistes representats i l’esforç que suposa ja no només dur a terme una mostra d’aquestes característiques, sinó fer-ho en un petit municipi.

La mostra es pot visitar fins al 20 de juliol de 2017.

Etiquetes: Artemisia