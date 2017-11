Tercera exposició de “terra-lab.cat: La cambra fluida” a la Fundació Palau

La Fundació Palau inaugura el 18 de novembre a les 12h la tercera exposició de terra-lab.cat: La cambra fluida, obra de l’equip integrat per Marta Dahó, Blanca Viñas i Román Yñán.

Terra-lab.cat és un projecte independent que va rebre primer premi Lluís Carulla l’any 2015 per poder realitzar un procés coral de recerca, pensament i creació visual durant tot el 2016. Aquest 2017 en presentem els resultats públicament. En un any i mig, 30 autors visuals i culturals organitzats en 10 equips de treball han desenvolupat 10 projectes, associats a diferents conceptes i llocs repartits per tot el territori català, per tal d’actualitzar-ne l’imaginari.