Tercera edició de la Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona (Fama)

La Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona (FAMA) celebra la seva tercera edició amb una selecció de peces que van des de l’Art Antic fins al segle XXI i que evidencien la bona convivència entre les antiguitats i l’art contemporani.

La mostra, que a un mes de la seva inauguració ja està al 100% d’ocupació, s’ha convertit en una excel·lent plataforma d’art i en cita obligada per a antiquaris, galeristes i professionals del sector. La bona acollida del sector des que es va recuperar el certamen es constata amb la presència d’expositors com els antiquaris Clavell & Morgades i Palau Antiguitats, les galeries especialitzades en art del segle XIX i XX com Art Petritxol, Gothsland i Jordi Pascual, la joieria del segle XIX de Vendôme de Madrid o els llibres i codesos antics del prestigiós editor Manuel Moleiro, entre d’altres.

També es poden trobar obres d’actualitat com un retrat del pintor Lluís Massoni, un dels millors retratistes que existeixen actualment, que exposarà la galeria d’art Mercè Ros o l’obra d’Alejandra Atarés “Golden Wall“, que s’ha utilitzat com a imatge de la fira.

Segons ha explicat la directora de la fira, Macarena Masip, “estem molt satisfets perquè ja podem donar per consolidada la fira, que és referent d’art i única a la ciutat”. Masip també ha apuntat que ara un dels seus objectius és potenciar la rotació d’expositors per enriquir la mostra i dotar-la de més valor.

La fira se celebra de l’1 al 5 de març a les Reials Drassanes de Barcelona que tornaran a acollir més de 5.000 anys d’història a través de l’art i les antiguitats que presentaran prop de trenta expositors espanyols i de diferents ciutats europees.

La mostra ocuparà uns 2.000m2 i es complementarà amb diferents activitats culturals que convidin a la reflexió, com el Taller “sentiràs la Fusta”, realitzat per l’Associació per a l’Estudi del Moble basada en experiències a través dels cinc sentits o el showroom tematitzat amb gràfiques, dibuixos, aquarel·les i un magnífic oli de Joan Miró de la galeria David Cervelló.

D’altra banda, FAMA en aquesta tercera edició continua amb la seva aposta per aconseguir mostrar i valorar l’extraordinari patrimoni que hi ha a Espanya i que aquesta vegada ha convidat a la Fundació Ramon Pla Armengol, que compta amb una de les millors col·leccions de moble espanyol dels segles XVI al XIX.

La fira, organitzada per Vima Events amb la col·laboració del Gremi d’Antiquaris de Catalunya també vol mantenir la seva essència apropant el món de l’art a tots els públics. Precisament aquest any s’han convidat a escoles d’art perquè puguin visitar gratuïtament la mostra.

FAMA va dirigida a un públic heterogeni: des de les principals col·leccions de tot Espanya i Europa, fins a gent sense possibilitats d’adquirir grans peces, però amb interès per conèixer-les i valorar-les, passant per gent jove atreta per l’art i les antiguitats.

La fira ha estat un èxit en les seves últimes edicions i els visitants han pogut gaudir de noms com Pablo Picasso, Joan Miró, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Modest Urgell, Joaquim Torres Garcia, Antoni Tàpies, Jaume Plensa, o Miquel Barceló, així com un mirall de l’època de Lluís XIV que és considerat com un dels millors miralls francesos d’aquest període o sis pintures d’Escola Mallorquina del segle XVIII, amb escenes de la Bíblia i un estat de conservació excepcional, entre altres peces.

A la imatge, Manola en mantellina, de Ramon Casas, que s’exposarà a l’estand de la galeria Gothsland.

