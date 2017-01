Tercer encontre Think up Culture! de mecenatge i finançament d’indústries culturals

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió, la directora general de Turisme del Govern, Pilar Carbonell i el responsable de Balears t.cluster Miguel Payeras, han presentat la tercera edició de Think up Culture!, una trobada de mecenatge i finançament d’indústries culturals i creatives que es celebra des del 24 al 26 de gener Caixa Forum i al Teatre Mar i Terra.

Carrió ha destacat la importància per a Palma d’aquest esdeveniment. “És importantíssim perquè ens permet com a ciutat connectar idees, persones i projectes i a més, donat que és la tercera edició, ja està consolidat”, ha dit. Carrió ha remarcat que la responsabilitat del sector públic és “posar mitjans” perquè aquests projectes privats es donin a conèixer i tirin endavant“, ha dit.

Aquesta tercera edició de Think up Culture!, ofereix des de demà ponències, sessions participatives, duets i activitats lúdiques al voltant dels següents eixos temàtics:

Districtes Culturals i Creatius com a Motors de la transformació d’una ciutat, és a dir com el model de ciutat pot canviar mitjançant processos creatius i culturals i desenvolupament d’audiències culturals dins de l’afluència turística.

Ferments, dia 25 de gener al Mar i Terra

L’Ajuntament de Palma, que juntament amb el Govern, el Consell i el Ministeri de Cultura dona suport a aquest projecte, programa dins el Think up Culture! d’enguany l’obra Ferments de Miquel Brunet al Teatre Mar i Terra, amb entrada gratuïta prèvia reserva al web http://www.reunalia.com/3912145 el dia 25 de gener a les 21 hores.

Ferments és una reflexió sobre la identitat musical de l’illa, connectant als joves, el jazz i els ritmes moderns amb el cant i les melodies de camp a través d’una experimentació sensorial i en especial la gastronomia.

Els continguts i activitats d’aquesta edició s’han organitzat en cinc àrees:

1- Hub: 100% dedicat a impulsar projectes. La feina ja ha començat amb la convocatòria que va estar oberta fins al 30 de novembre. Després de l’avaluació i selecció, 13 són les iniciatives que participen del programa d’acceleració, entrenament i mentorització i que el dia 25 de gener es presentaran al Forum d’inversions. L’objectiu fonamental és contribuir a la maduració de les iniciatives que puguin concretar-se o constituir-se en empreses.

2-Talks: S’han programat un total de vuit Talks a càrrec de diferents experts europeus en gestió cultural que abordaran qüestions com ara el finançament públic o privat, la marca i reputació d’un destí turístic, les audiències culturals, els reptes de les empreses i nous models de negoci o els retorns de la cultura, entre d’altres.

3-Deals: Els projectes mentoritzats I accelerats del programa Think up Culture tenen l’oportunitat d’aconseguir finançament i/o col·laboració al Forum d’Inversió programat pel dia 25 de gener a les 10 hores.

4-Light: Cercant i trobant 10 icones culturals de Mallorca. En aquesta secció LIGHT #Uniqueness farà feina un equip per a descobrir quines són les característiques de la nostra illa i un destí únic i diferent que cal visitar 365 dies a l’any.

5-Crowd: El Teatre Mar I Terra acollirà dia 25 de gener a les 20.30 hores el concert Ferments. The map of an Island Senses de la mà de Miquel Brunet. Es tracta d’una reflexió sobre la identitat musical de l’illa. 19 especialistes de diferents disciplines: gastronomia, música, dansa, poesia, enologia es varen tancar a un estudi de gravació de la muntanya de Mallorca amb l’objectiu de crear una obra sense partitura, amb l’única ajuda d’estímuls sensitius: menjar, beure, mirar i escoltar.

Etiquetes: Think up Culture!