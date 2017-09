“Teenage Rampage” d’Álvaro P-FF a la Galeria La Fiambrera

La Galeria La Fiambrera inaugura el 6 d’octubre a les 19 h. l’exposició Teenage Rampage, d’Álvaro P-FF, que es podrà visitar fins al 19 de novembre del 2017. En aquesta mostra l’artista ret un homenatge a l’energia del rock and roll, que va canviar per sempre la cultura juvenil a la segona meitat del segle XX, redissenyant cartells de concerts històrics i llegendaris als quals, com a gran melòman que és, li hauria agradat assistir .

Teenage Rampage no és només una col·lecció de cartells, és un recorregut per la història de la cultura pop, des de finals dels anys 50 als 80s. Cada cartell de l’exposició intenta apropar-se a l’estètica de l’època, sense oblidar mai el peculiar estil de l’artista. Elvis Presley el 1956, els Beatles en l’Hollywood Bowl de Los Angeles, les Ronettes (amb els Rolling Stones de teloners!) A Londres, Gram Parsons amb els Fallen Angels a Austin poc abans de morir a Joshua Tree, Iggy Pop amb els Stooges a Cincinnati, els Ramones, David Bowie, The Byrds, Blondie, Johnny Cash, The Clash, Otis Redding … i molts més icones de la història de la música es reuniran en aquest homenatge d’Álvaro P-FF a l’energia adolescent, de quan el rock & roll era la principal i més poderosa de les arts de la joventut.

Etiquetes: Galeria La Fiambrera