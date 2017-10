Taller infantil a càrrec de Neus Mola a Artalroc

El dia 29 d’octubre a les 11 h. a Artalroc d’Escaldes Engordany tindrà lloc un taller infantil de pintura a càrrec de Neus Mola. En aquest taller s’experimentarà amb diversos tipus d’objectes, opacs i translúcids, sobre els quals es projectarà llum per descobrir les ombres que creen i veure com poden variar aquestes ombres. També es jugarà amb superposicions de formes i fusió de colors per investigar com les ombres genera’n formes i construeixen espais diferents.

L’activitat està organitzada al voltant de l’exposició Taulé Lux, que es pot visitar a la sala Artalroc fins al 5 de novembre.

A la imatge, Trigrane de Laetitta, d’Antoni Taulé (1981).