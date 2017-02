Soonik Kwon exposa a Imaginart

annaïs miró

Del 2 de març al 28 d’abril de 2017 la Galeria Imaginart de Barcelona, a l’Av. Diagonal, 432, acull l’exposició Absence of ego de l’artista Soonik Kwon (Seül, 1959), per al qual pintar és sinònim d’entrenar. Mitjançant la immersió en l’acte de fregar i aplicar grafit, es condueix no només a ell mateix sinó també als espectadors cap a la meditació i, en darrer terme, cap a l’absència d’ego. Marcat per la filosofia budista que l’artista practica i en un intent de trencar amb el seu hàbit d’expressar-se de maneres diferents, Kwon abandona les formes figuratives i omple la tela amb una expressió repetitiva de punts, la base de les arts plàstiques. Els colors i les formes dels nombrosos cercles que omplen els llenços contrasten subtilment entre ells, fent la impressió d’intensitat i calma al mateix temps. Els visitants gaudiran de la gamma cromàtica particular que utilitza Kwon, així com de figures geomètriques, sèries de cercles i punts que evoquen moviments d’àtoms els quals condueixen al microcosmos de l’artista. Kim Daesung, periodista cultural del diari Hankook – Korea Times-, afirma que Soonik ha capturat aquest caràcter terriblement simple i veritable del món. A partir de la superposició i variació de nombrosos cercles creats amb la mina del llapis, Soonik ens convida al seu món interior, i, alhora, cap al mandala dibuixat per una persona que pretén tornar als orígens. El pintor es va treure de soobre tot sentit, ambició, obsessió amb ell mateix i judici sobre el món, i va començar a perseguir el seu desig d’arribar a la font de l’univers. La reflexió com a punt de partida per a l’encontre amb l’ésser intern i com a manera de despullar-se de l’ego. Kwon fusiona els coneixements de dues de les seves passions: la ceràmica i la plàstica, tot a través del vidre que li ha brindat la filosofía budista. L’obra de Kwon presenta al públic un universo particular en expansió cap a l’infinit. Aquest creador coreà que des de petit va sentir passió per la pintura i va començar a expressar-la pintant parets i pisos, que amb el pas dels temps va voler sentir la ceràmica convida al públic a rebre missatges de felicitat i sort. Un autèntic viatge cap a la humilitat.

