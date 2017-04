SonarPLANTA estrenarà a Barcelona el nou treball de Daito Manabe

L’estudi japonès d’art new media Rhizomatiks, dirigit per Daito Manabe i Motoi Ishibashi, ha estat seleccionat enguany per produir l’obra que s’estrenarà a SonarPLANTA els dies 15, 16 i 17 de juny de 2017. Rhizomatiks Research, amb base a Tòquio, és el seu laboratori dedicat a explorar les noves possibilitats artístiques de la tecnologia. La seva activitat es desenvolupa en l’àmbit del new media, l’art de les dades i altres projectes de recerca i desenvolupament que encara no han estat vistos en una escala global.

La instal·lació “phosphere” ( “esfera de llum”), suposa un important pas endavant en les noves formes de creació immersiva que protagonitzaran Sónar + D 2017. Aquesta monumental peça és una arquitectura híbrida robotitzada en què miralls sincronitzats, màquines de fum, feixos de llum i fins a 24 projectors de vídeo es conjuguen per construir una experiència espacial inèdita, tan hereva dels nous llenguatges en el món de la dansa contemporània com del vocabulari del “projection mapping”.

Per mitjà de la tecnologia digital més avançada, “phosphere” reproduirà en un espai físic els processos de cristal·lització de determinats minerals, al·ludint al món geològic en què s’emmarca el projecte Planta de la Fundació Sorigué a Balaguer (Lleida). El moviment de l’obra també s’inspira en dades recollides dels camps magnètics que envolten la Terra.

El fundador de Rhizomatiks, Daito Manabe, està considerat un dels artistes digitals més reconeguts del món. Programador creatiu i dissenyador d’interacció, el seu treball sempre empeny els límits d’aquestes disciplines cap a territoris tecnològics i creatius encara sense explorar. Manabe va ser triat com una de les 11 personalitats clau per celebrar els 30 anys de Mac, una llista que va incloure a figures de la talla del dissenyador gràfic John Maeda o el compositor de bandes sonores Hans Zimmer.

En el currículum de Daito Manabe s’enumeren premis com el Prix Ars Electronica, diversos Lleons del festival de Cannes i tres vegades el Premi d’Excel·lència en el Japan Media Arts Festival. Manabe (protagonista també d’un concert i una xerrada a Sónar 2017) és a més compositor i DJ i treballa habitualment amb companyies de dansa i amb artistes com Björk, Flying Lotus, Nosaj Thing, Squarepusher o Ryuichi Sakamotoentre molts altres. Destaca les seves col·laboracions regulars amb la companyia de dansa Elevenplayi el grup de pop japonès Perfum.

SonarPLANTA és la iniciativa conjunta de Sónar i Fundació Sorigué que va començar el 2014, i que té com a finalitat promoure i celebrar la investigació i l’experimentació dels llenguatges creatius al voltant de la tecnologia i l’art New Media. SonarPLANTA convida cada any a artistes de reconeguda trajectòria a presentar un nou projecte de New Media Art de gran format per estrenar durant els tres dies de Sónar a Barcelona. SonarPLANTA pren com a punt de partida i inspiració PLANTA, el projecte impulsat pel grup empresarial Sorigué i la Fundació Sorigué. L’obra “Earthworks” presentada per l’estudi britànic Semiconductor en la passada edició de SonarPLANTA, ha estat incorporada recentment a la col·lecció d’art contemporani de la Fundació Sorigué per formar part del projecte PLANTA.

A la imatge, “24 drons” de Rhizomatiks.

