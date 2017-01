“Sin (Con) Texto” al Centre d’Art i Pensament Can Manyé

Del 23 al 26 de febrer tindrà lloc al Centre d’Art i Pensament Can Manyé (Alella) l’esdeveniment artístic Sin (Con)Texto. Són 4 dies i consisteix en una exposició d’art plàstic, arts en viu (performance i acció artística), debat cultural (Antoni Llena, Gabriel, Jesús Martínez Clarà, Juan Bufill i Joan Maria Minguet Batllori), visites comentades i per cloenda un taller infantil.A l’exposició si podran veure esculto-pintures de l’Ade Marcos, pintures de la Coral Rivero y escultures de la Tanja Rinderknecht , tot seleccionat especialment per a l’esdeveniment, i creades des de la perspectiva del sentit sense significat, ni previ ni posterior.

Què volem fer?

“Sin (Con)Texto” es va iniciar de la necessitat de donar a conèixer el nostre treball pictòric i escultòric, i fer-ho en un espai adequat. Això que sembla tan senzill, realment és complicadíssim avui dia. Som 3 artistes, dones les tres, de diferents orígens: una catalana, una càntabra i una suïssa, que entenem que si no es parla d’art, és com si d’alguna manera no existís, i no es fes art. Es fa art, bon art, encara que ningú parli d’això. Aquest és l’origen de tot aquest esdeveniment: I si mostrem art, alhora que parlem d’art?

El tema del significat de l’art és un tema recurrent i present en el nostre dia a dia i, encara que no t’ho sembli, en el dia a dia de tots. Ens han fet creure que majoritàriament no estem “dotats” de la capacitat d’entendre l’art. Voldríem que ens ajudis a trencar una mica aquest dogma. I si no calgués entendre l’art? I si ningú ens ha dit que el veritable art, no en té cap de significat? No és un tema nou, però és un tema del qual es parla poc, només en llibres d’assaig … Però potser és nou per a tu i per a moltes altres persones.

No tothom estarà d’acord, i això també està bé. Potser no arribarem a cap consens, però el sol fet de parlar segur que ens facilitarà la possibilitat de gaudir de l’art sense tants complexos imposats.

És per tot això que “Sin (Con)Texto” engloba un conjunt d’accions (exposició d’art plàstic, arts en viu (performance), debat cultural, taller infantil).

Sin (Con)Texto vol ser una plataforma per a dinamitzar el debat existent dins el món de l’art sobre si aquest ha de tenir significat o no. I ja hem signat el protocol dels vençuts! Cert, aquest debat no és vigent, però no perquè estigui superat, en el sentit de resolt, sinó perquè és més fàcil optar per la solució científica que tot ho vol explicar. No explicar les coses és com habilitar l’opció de la Fe, la creença en els miracles, i clar… ja no en tenim de Fe ni creiem en els miracles!. Decidim que l’art ha de ser útil, i això ho entén tothom. Però el debat és latent, silenciat pels circuits de l’art, però viu! El fet que molts creadors conscients d’aquest debat, no estem present a les galeries i als museus, i no formem part del circuit, no vol dir que no existim. L’any 2017 es continua pintant i es continua esculpint… i es continua fent amb rigor i submissió, tossudament. I el debat, per tant, és ben viu!

Mantenir-nos fidels a aquestes premisses, tan poc comercials, tot treballant la forma dins l’abstracció, és avui dia un acte gairebé d’insubmissió: Per aixó, organitzem, amb la teva ajuda, un esdeveniment d’accions pluridisciplinari de 4 dies de durada que farem aquest febrer a Alella, al Centre d’Art i Pensament Can Manyé“.

A la imatge, Ade Marcos López.

Etiquetes: Antoni Llena · Centre d'Art i Pensament Can Manyé · Gabriel · Jesús Martínez Clarà · Joan Maria Minguet Batollori · Juan Bufill