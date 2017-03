“Sikka Ingentium”, el núvol de dades de David Canogar

“Gràcies per deixar-me fer realitat un somni, Sikka Ingentium. Avui és, per mi, un dia molt emocionant, l’arribada a una meta després de tres anys de treball intens, juntament amb el meu director tècnic, l’enginyer Diego Mellado, i el director musical, l’artista i compositor Alexander MacSween “. Així s’expressa Daniel Canogar durant la roda de premsa de presentació del seu projecte al Museu Universitat de Navarra. L’artista destaca que aquesta obra és un homenatge al DVD, suport audiovisual avui en extinció, i també a una època passada. “Perquè qui no recorda el seu passat, ha perdut la identitat i no sap d’on ve ni on va” diu Canogar en el seu afany constant de perpetuar la memòria.

Els més de 2.400 DVD que componen l’escultura estan col·locats a la paret de la sala principal del Museu Universitat de Navarra. Es tracta d’una instal·lació en forma de núvol enorme, de més de 18 metres de base i 3 metres d’alçada. La forma adquirida per tot el conjunt evoca el cúmul d’informació que s’instal·la a la xarxa, a internet, a les xarxes socials i serveix de crítica a l’excés d’imatges que generem, la manera que tenim de reproduir-les o els suports on les emmagatzemem, que de seguida queden obsolets. Parafrasejant Joan Fontcuberta, Canogar diu que “són imatges que res perduren, que només circulen”.

L’exposició Sikka Ingentium es pot visitat al Museu Universitat de Navarra, a Pamplona, fins al 15 d’octubre.

Etiquetes: Alexander MacSween · David Canogar · Diego Mellado · Joan Fontcuberta · Museu Universitat de Navarra