Setena edició d’ArteOviedo

Del 26 al 29 d’octubre tindrà lloc la celebració de la setena edició de la fira d’art contemporani del principat d’Asturies, ArteOviedo , a la Plaça Trascorrales d’Oviedo i a la Fira d’Art Contemporani. Un total de cinc-cents artistes plàstics participaran en aquesta edició, el 70% asturians i el 30% nacionals i estrangers, i presentaran 1.500 obres (entre pintura, escultura, fotografia i instal·lació).

Segons el seu director, Iván Dasto “les galeries contribueixen de forma fonamental i a vegades única, en la consolidació de la carrera dels artistes i de la seva projecció, en les relacions personals i comercials que es creen entre l’artista i el col·leccionista, donant lloc a llaços per possibles adquisicions per part de grans col·lecciones privades, públiques i fundacions” i assenyala que “la figura del galerista, avui en dia, és un referent i testimoni en la professionalització del mercat de l’art del nostre país”.

Les galeries asturianes que participaran en aquesta edició són: Sala Alfara, Galeria d’art Amaga, l’Oficina de Projectes de Gijón, la Galeria Arancha Osoro, la Galeria Aurora Vigil Escalera, ATM, Galeria Bea Villamarian, Galeria Bruno Trelles, Galeria Cornión, Galeria Dos Ajolotes, Decero Espacio Creativo, Cervantes 6-Espacio de Arte, Espacio Líquido, Falcón Espacio Creativo, Gema Llamazares, Guillermina Caigoya, Octógono i el Centro de Formación – Escuela de Arte d’Oviedo.

Aquest any la fira comptarà amb diverses activitats paral.leles tant a dins com a fora del recinte firal (plaça de Trascorrales), on tindràn lloc intervencions artístiques i performances, com debats i taules rodones entorn de temes artístics, que tindran com a marc el Museu de les Belles Arts de la ciutat. També es duran a terme visites guiades i tallers d’art per a nens i nenes (amb prèvia inscripció).

El dia 29 a les 18:00 hores, es farà l’acte d’entrega de la medalla “En el recuerdo de Kely” de Juan Zaratiegui, a la millor obra exposada a la Fira. El jurat d’aquesta edició han estat: Rubén Suarez, Luis Feás Costilla y Diego Medrano. Amb aquest acte es clourà la fira a l’interior de la plaça de Trascorrales.

Etiquetes: ArteOviedo 2017