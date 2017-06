Setdart subhasta i exposa obres d’ Arranz Bravo

El portal web de subhastes Setdart.com ofereix durant el mes de juliol de 2017 una important col·lecció d’obres d’Eduard Arranz Bravo, una oportunitat única per gaudir d’una àmplia selecció d’obres d’aquest artista reconegut a nivell internacional. Les obres es poden veure a partir del 28 de juny a les 19.00h. a la seu de Setdart del carrer Aragó, 346 a Barcelona.

Artista català de gran presència en el panorama artístic del segle XX, Arranz Bravo ha celebrat exposicions antològiques a São Paulo i Barcelona, ​​ha participat en certàmens clau en el panorama internacional com la Biennal de Venècia i està representat al MoMA de Nova York i en el Museu d’Art Reina Sofia de Madrid, entre d’altres importants institucions.

Actualment exposa a la galeria Mattew Liu Fine Arts de Xangai i, a partir d’octubre del 2017, iniciarà una exposició de la seva obra a la Franklin Bowles Galleries de Nova York i San Francisco.

La interessant col·lecció d’obres que es poden trobar a Setdart inclou treballs realitzats des dels anys setanta i inclou pintura i escultura, passant pel dibuix i l’obra gràfica.

Arranz Bravo considera l’art un acte d’amor, i per això atorga la mateixa importància a un gran quadre que a una petita escultura feta amb materials pobres, a un bronze ia un dibuix esbossat en un paper, perquè tot és fruit de la reflexió i l’impuls creatiu. Arranz Bravo actua per necessitat d’autorealització, mogut per un impuls creatiu passat pel matís de la reflexió intel·lectual. Buscant l’equilibri entre les dues forces, l’artista tracta d’arribar al punt mig i perfecte, sense excés de raó ni de sentiment, i és precisament aquesta recerca la que encarna el seu propi pensament estètic individual, la seva personalitat com a artista.

A la imatge, obres d’Arranz Bravo subhastades a Setdart.com.

