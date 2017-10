Segona edició de Girocòmic al Palau de Fires

Del 12 al 15 d’octubre es pot visitar la segona edició de Girocòmic, la fira del Còmic i l’entreteniment de Girona al Palau de Fires de Girona.

La fira, que es va inaugurar el dia 12, proposa per aquest cap de setmana un ventall d’activitats molt interessants, des de conferències, signatures, tallers, exhibicions de Taekwondo, projeccions, zona infantil-Abacus, etc…

Cada dia els visitants poden gaudir d’una zona de videojocs, en la que podran gaudir de la realitat virtual i participar en els tornejos organitzats per Aula Manga UdG de Super Smash Bros, Pokkén Tournament, Pokémon Premier Challenge i Arms. També la fira disposa d’una zona de jocs de taula que serveix per dinamitzar i ensenyar tot un món de diversió i entreteniment a través dels jocs de taula. A més també es pot gaudir d’una instal·lació permanent de Kapla.

Pel dia 14, cal destacar les conferències sobre “Disseny gràfic i còmic”, “Com publicar un fanzine en l’actualitat”, “Mestres del Manga”, “El còmic digital”, etc…

En l’apartat de signatures es comptarà amb la presència de Pasqual Ferry, Nacho Fernández, Ricard Efa, Claudio Castellini, Francis Portela, Òscar Martín i Albert Monteys. Durant el dia també es durà a terme un taller de cal.ligrafia xinesa, un taller lettering, taller de cuina xinesa, graffiti per a joves i adults i d’expressions japoneses en el manga. Les projecciosn de Psycho-Pass, L’himne del cor, Your Name, Saint Young Men i els jocs de taula infantils i els contes de llegendes xineses acabaran de formar la programació del dissabte. Pel dia 15, hi haura conferències sobre manga, l’univers gastronòmic de les aventures de Tintin i signatures de David Benzal, Quim Bou, Ciurelo Cabral, com també es farà la cerimònia del te i festa de la lluna, el taller de concept artist i el taller art digital i taller de shodo.

La fira estarà oberta cada dia fins al diumenge de 10:00 a 20:00 hores.

Etiquetes: Girocòmic · Palau de Fires de Girona