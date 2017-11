“Salvador Dalí, aprenent de pintor” al Teatre-Museu Dalí

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha inaugurat una exposició temporal al Teatre-Museu Dalí de Figueres. Montse Aguer, directora dels Museus Dalí i comissària de la mostra l’ha descrita com una manera d’evocar l’exposició monogràfica a les galeries Dalmau de l’any 1925, on es va exposar Figura de perfil per primera i única vegada, un retrat d’Anna Maria, la seva germana, que va ser adquirit per la Fundació Dalí el març passat a la casa de subhastes Bonham’s de Londres.

La mostra es titula Salvador Dalí, aprenent de pintor i es pot veure des del 14 de novembre, fins a finals de 2018 en una de les Sales de les Loggies, al Teatre- Museu Dalí de Figueres. S’ha fet coincidir el primer dia de visita amb la data en què es va inaugurar l’exposició a les galeries Dalmau l’any 1925.

Concepte i contingut

El 14 de novembre del 1925, amb només vint-i-un anys, Salvador Dalí exposa de manera individual a les galeries Dalmau unes obres –17 pintures i 5 dibuixos–, entre les quals hi ha la més desconeguda de totes, Figura de perfil. La premsa de l’època comenta a bastament l’exposició d’aquest aprenent de pintor i coincideix a destacar la presència simultània en Salvador Dalí de plantejaments avantguardistes amb una remarcable incidència cubista i un estil que remet a la tradició, concretament a Ingres. De fet, tres citacions que el pintor inclou en el catàleg són extretes d’aquest volum en què Ingres reflexiona sobre la pintura, expressant alguns dels conceptes que Dalí tenia en aquells moments sobre aquesta disciplina artística.

El mateix Dalí es refereix posteriorment a aquest període primerenc d’experimentació constant: “Jo pintava els paisatges de Cadaqués, el meu pare, la meva germana, tot estava subjecte al meu frenesí. M’interessava per la pintura de Chirico, a través de les revistes. Col·laborava en la Gaseta de les Arts de Barcelona i a L’Amic de les Arts; i tenia un llibre que no abandonava la meva capçalera: els Pensaments d’Ingres. Vaig decidir extraure unes frases significatives per al text del catàleg de la meva primera exposició individual.

En aquesta primera exposició individual, Dalí hi va presentar 17 olis i 5 dibuixos. Sis de les pintures exposades són retrats de la seva germana Anna Maria, pràcticament sempre d’esquena a l’espectador. També hi presenta altres retrats —com el Retrat del meu pare , el Retrat de la Ramoneta Montsalvatge i el Retrat de Maria Carbona—, acompanyats d’altres olis amb la temàtica de la de la natura morta i el paisatge.

Figura de perfil

Figura de perfil és adquirida per 500 pessetes pel farmacèutic i amic de la familia Joaquim Cusí i Furtunet i mai més no torna a ser exhibida, fins que la Fundació Dalí la compra a la subhasta del 2 de març del 2017 a la casa Bonham’s de Londres. Fins aleshores, se’n tenia constància a partir d’una reproducció en blanc i negre publicada a la revista Atlántico el 1929.

La figura central de l’obra és Anna Maria, la seva model principal fins a l’aparició de Gala l’any 1929. Anna Maria reflecteix per escrit les estones de compenetració plena amb el seu germà: «Els retrats que em fa el meu germà en aquesta época són innombrables. Molts d’ells són estudis dels rulls caient damunt del muscle posat al descobert. Pinta pacientment, infatigablement, i a mi no em cansa gens posar perquè mai m’he avorrit estant quieta i silenciosa». I continua: «durant les hores que li servia de model jo no em cansava d’observar aquest paisatge que sempre més ha format part de mi mateixa. Sempre mentre em pintava, era a prop d’alguna finestra».

La simplicitat de les línies i el tractament dels espais buits de l’habitació creen una atmosfera tranquil·la. La posició de tres quarts de perfil de la noia i la direccionalitat de la seva mirada generen un moviment suau i dirigeixen tota l’atenció de l’espectador cap al quadrant superior esquerre de la peça, on hi ha el paisatge de Cadaqués, visible des de la finestra. Un paisatge clarament identificat com es Sortell, paratge situat a l’entorn de la casa dels Pichot, família d’artistes propera als Dalí, amb el característic pont que comunica amb l’illa adjacent, i que Dalí podia contemplar des de la finestra del seu estudi a la casa paterna des Llaner.

La suavitat dels colors s’intensifica en la zona destacada a base de pinzellades cobrents que marquen la textura del paisatge mitjançant blaus cel, blancs i ocres; en el marc de la finestra amb colors crus, blancs i verds blavosos; i en la figura i el vestit amb tonalitats de carnacions i rosades. En contrast, en les zones que romanen en la penombra de l’habitació predominen els colors foscos, grisos i marrons aplicats amb una capa pictòrica fina i diluïda, gairebé transparent en la zona de les natges. Figura de perfil evidencia el distanciament de l’entusiasta paleta colorista de l’impressionisme per acostar-se a les posicions del cubisme i als plantejaments de la revista Valori Plastici , tot emmarcat en un paisatge d’allò essencial, d’allò etern, el de Cadaqués. És aquest un retrat que prediu Salvador Dalí, com el prediuen també els altres quatre olis, tots propietat de la Fundació Dalí, que l’acompanyen i el complementen i que exemplifiquen ben clarament en aquesta mostra l’època d’aprenentatge de Salvador Dalí.

Muntatge

El muntatge de l’exposició ha estat dissenyat per Pep Canaleta de 3carme33 i el grafisme, per Alex Gifreu. Rememora la decoració de les galeries Dalmau aquell 1925 quan s’hi va celebrar la primera monogràfica dedicada al jove Dalí. S’han folrat les parets amb una tela de seda rosada, s’ha col·locat un sòcol ample de fusta i s’ha complementat amb una taula on s’hi projecten les altres obres que integraven l’exposició monogràfica de les Galeries Dalmau i que no pertanyen als fons de la Fundació Dalí.

El Servei Educatiu ha editat un llibret amb textos de Montse Aguer, amb la col·laboració d’Irene Civil, cap de Conservació i Restauració, i la coordinació de Cuca R. Costa, del Centre d’Estudis Dalinians. Així mateix s’ha preparat una campanya per a les xarxes socials que consta de tres documents audiovisuals, càpsules, realitzats per DocDoc Films, que, un cop inaugurada l’exposició es podrán veure com un document unitari al web, en la secció dedicada a la mostra.

A la imatge, detall de Figura de perfil, 1925. Oli / cartró. © Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dalí.

