Salustiano presenta imatges d’altres temps a la Galeria Lucía Mendoza

La Galeria Lucía Mendoza, carrer Bàrbara de Bragança 10 de Madrid, presenta del 9 de setembre a l’11 de novembre la primera exposició individual de Salustiano (Villaverde del Riu, Sevilla, 1965), una selecció de 16 pintures i dibuixos realitzats des de 2001 fins a l’actualitat.

En aquesta mostra els llenços de Salustiano s’omplen d’olis que busquen aconseguir superfícies oníriques, de pigments naturals tals com el lapislàtzuli i de acrílics on el color pren més pes. El protagonisme d’aquest es configura així de manera unilateral: el vermell -com símbol que provoca sentiments de bellesa i sang-, el blanc -la llum- i el negre -la absència de llum- contribueixen a contraposar l’alfa i l’omega configurant els extrems des d’on es parteix i fins on s’arriba. Tot això traça un recorregut a través de l’anhel, entès com un sentiment cap a l’ideal, cap a l’absolut. Un sentiment present en la humanitat des de temps ancestrals i que arriba avui a les mirades dels personatges retratats per l’artista.

L’exposició es presenta sota el nom Present plusquamperfet, un títol que dóna pistes al visitant sobre afany de perfecció que motiva l’obra de l’artista: “mai em content amb poc, penso que no em vaig a conformar amb que el present sigui només perfecte, sinó que li vaig a demanar que sigui plusquamperfet “.

Moltes de les peces escollides per a aquesta mostra són retrats infantils que porten sobre si una forta càrrega emocional. Rostres que ajuden l’artista a comunicar una determinada emoció, que funcionen com una corretja de transmissió de sentiments cap a l’espectador.

Amb aquesta exposició, i després de la seva participació a Art Marbella, la Galeria Lucía Mendoza arrenca el programa de la temporada 2017-2018 que comptarà amb noms com Peter Demetz, Fernando Cuétara, Mercedes Lara, Cristina Avello i Stefano Bonacci i que tancarà amb la seva ja habitual exposició a PhotoEspaña.

A la imatge, “Jorge ojos azules” de Salustiano.

Etiquetes: Galería Lucía Mendoza · Salustiano