Roca Sans presenta el curtmetratge “The Photographer”

L’artista Joan-Carles Roca Sans presentarà en primícia la projecció del seu curtmetratge d’animació “The Photographer”. Ho farà a la Sala Innovació Tecnològica de l’agència de comunicació Ulled Asociados de la Rambla de Catalunya, 18, 1r. de Barcelona, on també seran exposats una selecció dels dibuixos digitalitzats que l’autor ha utilitzat per il·lustrar aquesta història que s’inscriu en l’episodi “Lesbos. Better days for Moira”.

Aquesta nova exposició forma part d’un projecte de caràcter global, el “Projecte Ermóupoli”, concebut com un llarg viatge pel Mediterrani que engloba diferents episodis destinats a fomentar el respecte i la tolerància i que presenta l’experiència del viatge com a factor de canvi personal.

L’exposició s’inaugurarà el dia 2 de febrer de 2017.

“The Photographer” s’articula al voltant d’un relat de ficció que explora les fronteres ètiques del fotoperiodisme. Està ambientat a Lesbos al gener de 2016 en ple desembarcament de refugiats sirians procedents de Turquia.

Comença amb l’arribada de l’Uxval, un jove i ambiciós fotògraf a qui l’Stavros, ja retirat i resident a Lesbos, fa de guia. Anem descobrint els arguments ètics dels dos fotògrafs, que sovint es contraposen, en un crescendo narratiu que aboca a un final dramàtic. Aquests dos personatges estan inspirats en persones reals, conegudes per l’autor. També hi té un paper destacat l’Oscar Camps, arran de la feina que duia a terme a la costa nord de Lesbos al front de l’ONG catalana Pro Activa Open Arms.

Aquest relat dóna peu a una reflexió sobre el poder i el destí de les imatges obtingudes en situacions extremes, tema recurrent en una societat en la que només existeix allò del que es té una constància icònica.

La història completa es pot trobar a “Lesbos. Better days for Moira”, a través d’aquest enllaç: http://www.rocasans.net/ca/itinerari/lesbos/

