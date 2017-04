Retrospectiva del llibre de Jordi Cerdà i Claude Jeanmart a l’Espai Betúlia

annaïs miró

Del 20 d’abril al 2 de juny de 2017, l’Espai Betúlia, al carrer Enric Borràs, 43-47 de Badalona, presenta una retrospectiva del llibre d’artista La Paraula Fotopintada, de Jordi Cerdà i Claude Jeanmart, publicat per Edicions Pont de Petroli. Claude Jeanmart i Jordi Cerdà han realitzat, des de fa molts anys, diverses aventures plàstiques en col·laboració, com el treball Kafka i Praga –que es va presentar a l’Espai Betúlia el 2012- o El Quixot a Barcelona. Es mouen entre la pintura, la fotografia, l’objecte, la performance i el vídeo i proposen una reflexió sobre l’art i el llenguatge. L’exposició La paraula fotopintada presenta part dels seus darrers treballs en llibre d’artista i obra gràfica. Hi han col·laborat també Denise Jeanmart i Laura Batista. La col·laboració entre Claude Jeanmart i Jordi Cerdà es remunta a molts anys enrere. Han realitzat diferents aventures plàstiques en temes de reflexió sobre l’art i el llenguatge plàstic que han donat com a resultat exposicions fetes a França, Catalunya i Espanya. Un exemple és el treball sobre Kafka o, en forma d’edició numerada, el Quixot a Barcelona. Es mouen entre la pintura, la fotografia, l’objecte, la performance i el vídeo. El concepte és el comú denominador del treball, utilitzant la ironia com a element trencador. Darrerament treballen sobre el llibre d’artista i l’obra gràfica donat el concepte de reproductibilitat. Les pàgines d’un llibre són per ells una seqüència concatenada que, amb el sistema de proposta d’un i resposta de l’altre, fa que es conformi un discurs en diferents temàtiques que prèviament s’han proposat. Amb aquest sistema el llibre es transforma en una mena de cadàver exquisit com a part de l’objectiu del seu treball, assumint cada un d’ells el resultat de l’altre. Moltes de les unitats Molesquins són pràcticament peces úniques o amb realitzacions de dos o tres exemplars. El resultat d’aquesta publicació és la suma de les imatges realitzades que pretén donar un resultat nou d’argumentació, amb el seu joc altern i d’aquesta manera fer de catàleg. Un treball de diàleg, fugint de l’artista solitari en el seu estudi, sense negar aquesta possibilitat que ells mateixos practiquen pel seu compte. És important valorar l’aportació de Denise Jeanmart i Laura Batista, les parelles respectives dels artistes en determinats treballs aquí presentats.

