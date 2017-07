“Resistències” d’Antoni Federico, a l’apartament de Castelló d’Empúries

L’espai L’apartament de l’artista Pilar Farrés, ubicat a Castelló d’Empúries esdevé la seu de l’exposició Resistències que ha creat l’artista Antoni Federico. Es tracta d’una mostra que proposa l’espai com a punt de partida per a la creació més contemporània. En aquesta ocasió, l’espai ocupat té la particularitat de ser el taller en el qual habita i crea habitualment Farrés, qui ha posat a disposició el seu espai per actuar-hi amb total llibertat.

Federico ha optat per plantejar una reflexió sobre les dificultats que posen a prova en cada moment, que fan trontollar les conviccions i contra les quals s’ha de lluitar i persistir sense tenir-ne cap seguretat ni cap certesa.

Resistències es pot veure del 30 de juny al 6 d’agost a l’apartament del carrer Passatge Toribi Duran II, núm. 15 de Castelló d’Empúries.

Etiquetes: Antoni Federico · L'Apartament · Pilar Farrès