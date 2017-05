RCR d’Olot a la Biennal d’Arquitectura de Venècia 2018

El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila va anunciar que l’estudi RCR d’Olot, que fa unes setmanes va guanyar el premi Pritzker, considerat el Nobel de l’arquitectura, serà l’encarregat dels continguts del pavelló de Catalunya a la Biennal d’Arquitectura de Venècia del 2018. Aquesta serà la primera vegada que l’Institut Ramon Llull, responsable de la participació catalana a la Biennal, no convocarà un concurs públic per triar el projecte. El conseller va manifestar que es tracta d’una decisió “excepcional” i que vol ser un reconeixement a l’estudi olotí que rebrà el dia 20 de maig al Japó el prestigiós premi Pritzker. Tant el conseller com el director del Llull, Manel Forcano han declarat que la decisió ha estat “consensuada” amb tot el sector.

A la imatge, Celler Bell-lloc de Palamós, realitzat per RCR.

