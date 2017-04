Raquel Meller, protagonista del nou mural de l’Arnau Gallery

El cap de setmana del 29 d’abril a l’1 de maig, els muralistes Cristian Blanxer i Sendys renoven la part baixa de la façana del Teatre Arnau amb una obra inspirada, precisament, en una de les figures més rellevants de la història d’aquest espai, la Raquel Meller. Aquesta popular cantant, cupletista i actriu, que va debutar a l’escenari de l’Arnau, el setembre de 1911, també dóna nom a la plaça on s’aixeca aquest equipament cultural. A més, a la mateixa plaça hi ha una estàtua de bronze amb un pom de violetes en referència a ‘La violetera’, un dels temes que la van fer famosa com a intèrpret.

Aquesta serà la cinquena peça que es podrà veure a l’Arnau Gallery, un projecte d’impuls i difusió de l’art urbà ubicat al Teatre Arnau, un cèntric edifici amb valor històric i social. Arnau Gallery és, de fet, la primera galeria d’art urbà a l’aire lliure de Barcelona, un caràcter innovador al qual se suma el fet d’apostar per la creació de peces úniques a través de la col·laboració entre artistes de renom.

L’espai, amb una superfície de 15×2 metres, es va inaugurar el novembre de 2016 i, des de llavors, ha acollit quatre intervencions. La primera, de la barcelonina BTOY, recordava la figura de la periodista russa assassinada Anna Politkóvskaia. La segona, de Kram i Cisco KSL, va poblar el mur amb la personificació de diferents animals inspirats en l’ambient del Raval. L’italià Filippo Minelli va dur a terme la tercera intervenció, una peça conceptual que jugava amb les formes de representació de la propaganda política i la protesta. La darrera obra ha estat la d’Enric Sant i GR170, dos membres destacats de la Mixed Media Crew.

Arnau Gallery és un projecte impulsat per Street Art Barcelona i Difusor (organitzadora del festival Open Walls Conference), dues entitats amb llarga trajectòria en la gestió de projectes artístics en l’espai públic; i compta amb el suport de Montana Colors. La iniciativa pretén promoure l’art urbà contemporani a Barcelona de manera complementària als murals de lliure accés que ja existeixen a la ciutat, sense la vocació de permanència dels murals de gran format. A més a més, el projecte incorpora un aspecte reivindicatiu, enllaçant amb les activitats de la Plataforma Recuperem el Teatre Arnau que treballa per la recuperació d’aquest espai com a equipament cultural per al barri i la ciutat.

Etiquetes: Arnau Gallery · Cristian Blanxer · Plataforma Recuperem el Teatre Arnau · Raquel Meller · Sendys