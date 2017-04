Ramon Mascort exposa els seus retrats a l’IEFC

annaïs miró

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, situal al carrer Comte d’Urgell, 187, de Barcelona, acollirà entre el 3 i el 31 de maig de 2017 l’exposició Una mirada emocionada del president de la Fundació Amigó, l’artista Ramon Mascort Amigó. La mostra és una selecció dels retrats fets per Mascort al voltant del món, penetrant en els sentiments i les emocions que defineixen la condició humana. L’exposició mostra per primera vegada obra fotogràfica del seu fundador i president, Ramón Mascort Amigó, motivada per la seva curiositat i interès per aprendre, valorar i admirar les cultures del món, la bellesa i l’art. Com ell diu: “Vull demostrar la meva gratitud i feliç record a totes les persones que, en els meus viatges, han acceptat la meva mirada emocionada a través d’una càmera fotogràfica”. El llibre mostra per primera vegada obra fotogràfica del fundador i president de la Fundació Mascort, Ramon Mascort Amigó. Recull 150 retrats on la mirada humana esdevé la gran protagonista, en un infinit ventall d’expressions del sentiment i del pensament dels seus protagonistes. L’afició de Ramon Mascort per la fotografia va començar de molt jove i des d’aleshores, la càmera ha acompanyat la seva curiositat per les cultures del món i per l’art. El mateix Mascort ha explicat: “M’ha costat molt prendre la decisió de mostrar públicament una obra tan personal com és la fotografia. Cada instantània comporta un pensament previ sobre el que pretenc conservar dels fragments de vida que passen pel davant, seguit d’una decisió, moltes vegades ràpida, per evitar la fuga, tant de l’expressió d’un sentiment, com la d’un moment d’especial significat, bellesa o harmonia, física o espiritual”. La mostra recull 150 retrats en què la mirada humana esdevé la gran protagonista, en un infinit ventall d’expressions del sentiment i del pensament dels seus protagonistes, i al mateix temps, on la mirada de la persona fotografiada es troba amb la mirada del fotògraf a través de la càmera. “El meu treball no té per objecte ni ser una crònica del que passa en diferents llocs del món, ni tampoc un reportatge per conscienciar sobre les tremendes desgràcies i desigualtats humanes”, assegura el fotògraf, i afegeix: “He retratat manifestacions del comportament de les persones que puc fàcilment comprendre, i que evito per evidents, tant la desgràcia com l’alegria forçada per estímuls no naturals”. Ramón Mascort Amigó va néixer a Barcelona en el si d’una família de profundes arrels a Torroella de Montgrí. La seva infància va transcórrer entre Barcelona i Torroella, on, després de la Guerra Civil, la família s’instal·lava durant els estius a la casa de l’àvia materna, la Casa Galibern, actualment seu de la Fundació Mascort. Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona i ha exercit una llarga carrera com a advocat en el seu propi despatx professional, assessorant empreses, gremis i entitats. Paral·lelament, ha estat un gran impulsor en la creació d’empreses turístiques a les comarques gironines, així com l’editorial Lynx Edicions, dedicada a la publicació de guies i monografies sobre natura, fauna i flora, l’obra insígnia de la qual és l’enciclopèdia Handbook of the Birds of the World, que tracta en profunditat, per primera vegada, totes les espècies d’aus del món, en 17 volums, reconeguda i premiada per multitud d’institucions internacionals. A més, l’any 2007 va fundar, i des d’aleshores presideix, la Fundació Mascort, amb la finalitat de difondre el coneixement objectiu de la història, donar suport a la comprensió i l’apreciació de l’art, amb especial atenció a les arts decoratives, i ajudar en la defensa i protecció de la natura i el paisatge.

