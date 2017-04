“Ramón Masats 1953 – 1965. Anys de joventut” a Ana Mas Projects

Ana Mas Projects presenta, a la seva seu de L’Hospitalet de Llobregat, l’exposició Ramón Masats 1953 – 1965. Anys de joventut. La mostra recull 61 fotografies de les desenes que el català va realitzar durant els seus inicis i que van més enllà de la seva obra icònica dels seminaristes.

Masats és un dels grans exponents de la fotografia espanyola, pertanyent a una generació extraordinària de fotògrafs que durant els anys 50 va endinsar-se a la modernitat mitjançant el seu treball. Fotògraf autodidacta, en els seus inicis va desenvolupar una obra propera a la fotografia documental francesa, participant en la renovació d’aquesta tècnica a través de les seves innovadores composicions i, sobretot, de la plasmació de les seves realitats més properes d’una forma directa i espontània, sense estudis previs ni retocs. En cadascuna de les seves fotografies, l’artista, o artesà com ell mateix es defineix, transforma la banalitat en singularitat i proporciona autonomia als petits detalls que capta. És capaç̧ d’aïllar-los a través de brillants composicions i un humor irònic, la única mirada capaç de transmetre la misèria de l’Espanya dels cinquanta. L’obra de Masats reflexa un gran nombre de tòpics que, com ell diu, els tracta “de forma lateral, per treure’ls punxa” sense centrar-se en temàtiques concretes, excepte les seves obres dins el context barcelonès, i recollint enginyoses instantànies de la seva realitat més immediata.

L’exposició Ramón Masats 1953 – 1965. Anys de joventut està comissariada per Laura Terré i es pot veure a la galeria Ana Mas Projects (carrer Isaac Peral, 7) de l’Hospitalet de Llobregat, a partir del 6 de maig i fins al 7 de juliol.

A la imatge, detall de “Las Ramblas, Barcelona”. 39,5 x 30 cm. Gelatina de plata. 1965.

