Rafa Anel s’abstreu de la hipermodernitat a Eurostars Das Letras Hotel 5 *

L’Eurostars Das Letras Hotel 5 *, R. Castilho 6-12, de Lisboa acull la nova exposició de Rafa Anel del 30 d’abril al 11 de juliol de 2017. En ella, l’artista lleonès reflexiona sobre la soledat de l’ésser humà i la immensitat dels paisatges en una societat dominada per la hipermodernitat.

Sota el títol 1612, Rafa Anel presenta els seus últims treballs organitzats en tres seccions: una composta per obres de gran format, una altra d’aquarel·les i una última amb escenaris de resines i pols de marbre titulada Habitants. Els seus treballs revelen una abstracció rigorosa a través de la qual l’artista persegueix l’autenticitat de la pintura, és a dir, de les taques i les textures, en una gradual fugida de la forma. “La meva obra se centra en l’anàlisi de la paradoxa de la hipermodernitat. Com més tenim, com més consumim, més busquem la reflexió, l’espiritualitat “, explica l’artista. D’aquí que la seva pintura botiga cada vegada més a l’abstracció “com a lloc de reflexió i abstracció”.

Al llarg de la seva carrera, Rafa Anel ha experimentat amb l’informalisme, evolucionant cap a una abstracció subtil i passant per una etapa pop de retrats a gran format. Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Salamanca, l’artista va explorar el 1999 noves vies d’expressió a través de les noves tecnologies a l’Escola Superior d’Arts i Design de Caldes de Rainha (Portugal).

L’exposició de Rafa Anel, inaugurada a Eurostars Das Letras Hotel 5 *, s’emmarca en una decidida aposta de Grup Hotusa per oferir, a través de la seva cadena, tots els recursos possibles com a mitjà de suport, coneixement i difusió de la cultura i l’art. Com a part d’aquest compromís, Eurostars Hotels realitza exposicions des de l’any 2004, que sota el projecte Eurostars Exposicions acull de forma regular exhibicions de les obres d’artistes locals o residents a les ciutats en què s’ubiquen els hotels.

L’objectiu fonamental d’aquesta iniciativa no és només el d’oferir un plus d’experiència als seus clients, sinó també servir de plataforma de promoció i comercialització d’artistes emergents. Es tracta, en definitiva, d’una perfecta barreja de divulgació i vincle amb l’entorn local que, projectada tant a nivell nacional com internacional, representa una oportunitat única per a la difusió del moviment artístic-cultural de cada ciutat.

A la imatge, Rafa Anel.

