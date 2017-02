Proposta d’intervenció a l’Hospital Trueta per part dels alumnes de l’ESDAP Olot

Els alumnes de quart curs dels Estudis Superiors de Disseny, de l’Escola Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’Olot (ESDAP.Olot), han desenvolupat dins el marc de diferents assignatures, dues simulacions de projectes de reformes de dues sales d’espera i atenció de l’Hospital Josep Trueta de Girona. Concretament es plantejava la millora de les condicions de confort de la sala d’espera de ginecologia i de la sala d’espera de pacients quirúrgics

Els alumnes que han portat a terme els projectes són de les especialitats de disseny d’interiors i de disseny gràfic i per desenvolupar les dues propostes han treballat formant equips transversals de cara a poder proposar una resolució de projecte que solucioni el màxim de requeriments possibles: llum, textures, color, senyalística, mobiliari...etc.

L’Escola i els alumnes han valorat molt positivament l’oportunitat de poder realitzar treballs escolars per a clients reals, en espais existents, i amb una càrrega d’implicació social destacada.

Destaquem les facilitats donades pel personal i usuaris de l’Hospital Josep Trueta per poder realitzar una bona tasca prèvia de recerca d’informació. Les condicions o requeriments de partida són bàsiques per poder elaborar una proposta adequada a les necessitats del projecte.

El resultat final de les simulacions de les noves sales s’ha presentat davant de diferents càrrecs directius de l’Hospital.

Les propostes defensades pels alumnes en sessió pública a la sala d’actes de l’Hospital han estat molt ben rebudes en el seu conjunt; dins el torn de rèplica per part dels representants de l’Hospital Josep Trueta s’han evidenciat algunes disfuncions de les propostes sobre temes de manteniment i els alumnes han pogut ser corregits per professionals bons coneixedors del tema.

