Projectes de futur del patrimoni de Roses

L’alcaldessa de Roses i els regidors de Cultura i Patrimoni de l’ajuntament, han presentat el programa de les “Jornades d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de Roses” que es desenvoluparan al Centre Cultural Ca l’Anita durant els mesos d’abril i maig. El cicle, que engloba quatre conferències, està destinat a aprofundir i difondre el coneixement del patrimoni històric rosinc a través de les aportacions obtingudes amb les darrers intervencions arqueològiques realitzades, la presentació de les actuacions i millores dutes a terme recentment i l’explicació dels projectes de futur previstos.

Tal i com ha destacat el regidor de Cultura, Francesc Giner, les Jornades tenen per objectiu posar en valor amb la importància que mereix l’extens patrimoni rosinc. Carles Pàramo, regidor de Patrimoni, ha remarcat que les conferències aniran a càrrec de professionals i estudiosos amb un profund coneixement del patrimoni de la vila, fruit dels seus treballs en diferents àmbits -arqueològic, urbanístic, d’investigació…- per tal posar a l’abast de la ciutadania tota la riquesa del mateix a partir de les seves visions i coneixements de primera mà.

El cicle s’iniciarà dimà divendres, 21 d’abril amb la xerrada a càrrec d’Anna Maria Puig, qui parlarà de les darreres aportacions obtingudes a partir de la recerca arqueològica en el nucli fortificat de Puig Rom i el seu entorn. El mes de juliol de 2016 es va dur a terme la tercera campanya d’excavacions d’aquest jaciment, treballs que van prosseguir en l’estudi de l’urbanisme, el tipus d’ocupació i la cronologia, i en la recuperació de la muralla i els seus complements defensius.

El 26 d’abril, els arquitectes que treballen a la Ciutadella, Carles Victoria, Joan Falgueras i Lluís Bayona, presentaran les darreres actuacions realitzades i els projectes en marxa a curt i mig termini que es preveuen en aquest recinte històric. Una oportunitat única, segons ha remarcat Pàramo, perquè els ciutadans de Roses puguin conèixer com es treballa i quins són els objectius principals en la recuperació del patrimoni a la població.

Marcel Pujol, el 5 de maig, parlarà sobre les línies bàsiques per a la intervenció i museïtzació de la vila medieval de Roses. Un projecte que té el propòsit de marcar les línies principals que han de regir la recerca històrica, intervenció arqueològica, de conservació i restauració, i de museïtzació de l’entorn medieval de Roses que es conserva a l’interior de la Ciutadella.

El cicle finalitzarà el 12 de maig, amb la presentació de la proposta de constitució de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic (UdG), a càrrec de Josep Burch i Lluís Palahí. Aquesta proposta es marca com objectiu la transferència de coneixement en l’àmbit de l’arqueologia com a mitjà per millorar la conservació, gestió i promoció del patrimoni arqueològic, especialment el de Roses. Pàramo ha assenyalat que gràcies a la subscripció d’un conveni amb la Universitat de Girona es farà possible la creació d’aquesta càtedra, amb una vigència prevista de 4 anys, que permetrà aprofundir en l’àmbit de la investigació.

L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha tancat l’acte destacant i agraint als dos regidors la feina transversal realitzada per a la realització d’aquestes jornades, les quals faran arribar a la gent de Roses tota la feina que s’està fent i quin és el full de ruta marcat en matèria patrimonial a la població.

Totes les conferències tindran lloc a les 20.30 h.

Etiquetes: Patrimoni de Roses