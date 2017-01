Primera part del projecte “Polititzacions del malestar” a Arts Santa Mònica

El dia 18 de gener a Arts Santa Mònica de Barcelona, Laia Manonelles, Daniel Gasol i Nora Ancarola presenten la primera parte del projecte Polititzacions del malestar. El projecte parteix de la voluntat d’aprofundir en altres maneres de gestionar el malestar des dels processos creatius, configurant un itinerari articulat per diverses experiències que perfilen el malestar a partir de la seva dimensió política, col·lectiva, retornant a la societat allò que aquesta invisibilitza. Es proposa una aproximació a diferents propostes i accions per tal d’exposar i compartit la gestió del desassossec, de la vulnerabilitat, des de diversos prismes, sent essencial el procés, el compromís i una dimensió col·laborativa.

